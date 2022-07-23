НАФТОГАЗ пояснив, як самостійно сформувати платіжку за газ

У НАФТОГАЗІ дали роз’яснення українцям, як самостійно сформувати платіжку за газ.

Як передає NNS, про це компанія повідомила у відповідь на запитання клієнта під постом у Фейсбук.

Клієнт компанії поцікавився, чому НАФТОГАЗ не направив «вчасно» квитанції про оплату за травень.

«Не зрозуміло, чому новий постачальник ГК «Нафтогаз» вчасно не направив квитанції про оплату за травень, тоді не було б цього «дрібного непорозуміння»? А попередні постачальники навпаки швидко надіслали, хоча вже не мали. Цікаво, чи не так? Кому це вигідно? Точно не побутовим споживачам. Але все ж таки чому вчасно не надіслали?», йдеться в повідомленні.

У відповідь на це в НАФТОГАЗІ роз’яснили, що паперові рахунки компанія надсилає Укрпоштою після 20 чисел кожного місяця.

Для того, щоб отримати рахунки швидше та зручніше і не чекати листоноші, українцям радять користуватися онлайн-сервісами компанії.

«Сформувати платіжки та оплатити їх можна за кілька хвилин в особистому кабінеті на нашому сайті gas.ua або в чат-боті GASUA у Viber або Telegram. Також ви можете роздрукувати паперовий рахунок від «Нафтогазу» у терміналах EasyPay. Ось інструкція: у рядку пошуку у верхній частині екрана терміналу введіть «Нафтогаз» і виберіть послугу «Нафтогаз (рахунок на оплату)» або виберіть цю послугу в категорії «Комунальні платежі», розповіли у компанії.

Після цього система на екрані відобразить деталі вказаного рахунку. Щоб отримати паперову версію платіжки, необхідно натиснути «Друк» та забрати надрукований рахунок під екраном терміналу.

Для того, щоб зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua, треба отримати особовий рахунок.

Для цього необхідно:

перейти в чат-бот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

ввести ЕІС-код (16 символів).

EIC — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів (складається з латинських букв та цифр).

Знайти EIC можна в: