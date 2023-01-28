США відкрили гарячі лінії, куди можна повідомити про розкрадання військової допомоги, наданою Вашингтоном.

На умовах анонімності українці можуть повідомляти про будь-яку підозрілу корупційну діяльність, пов’язану з шахрайством, розтратою коштів, зловживанням або неналежним керуванням допомогою.

Про це йдеться в пресрелізі Агенства США з міжнародного розвитку, передає НСН.

“США віддані підтримці українського народу під час розв’язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України, сказано в повідомленні. – Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов’язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію”.

Також були опубліковані телефони гарячих ліній генеральних інспекторів Міноборони США, Держдепу США та USAID, куди можна повідомляти про факти корупції, пов’язаних з допомогою, наданою Україні.

Гарячі лінії, де можна повідомити про розкрадання військової допомоги

27 січня посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму мікроблозі у Twitter повідомила, що в Україну прибули американські інспектори, які будуть слідкувати за наданою США допомогою.

“Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США”, йдеться в повідомленні.

Тепло привітала @StateOIG, @DoD_IG та @USAID_OIG, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США. pic.twitter.com/QgOMN44niI — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 27, 2023

США створили могутній інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які в незаконний спосіб використовували, використовують або будуть використовувати допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Ця робота ведеться з допомогою кримінальних слідчих, як власних, так і залучених фахівців правоохоронних органів США та Європи. Обов’язок збирати необхідну інформацію також покладено на 17 організацій, які входять до Розвідувального співтовариства США. Ця робота розпочалася ще в червні 2022 року.

Про це стало відомо 18 січня 2023 року, коли на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з’явився документ «Стратегічний план нагляду за допомогою Україні» (Strategic Oversight Plan For Ukraine Response), написав адвокат Сергій Козьяков у статті для видання ZN.UA «Слідчі та аудитори «Могутньої трійки» проти української корупції».

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