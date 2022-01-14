Онлайн-рітейлер Rozetka надав можливість клієнтам робити оплату частинами за купівлю товару без наявності картки будь-якого банку.

Раніше розстрочку платежів на сайті магазину надавали тільки банки – ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк, А-банк та інші банки-партнери. Тепер ритейлер пропонує клієнтам свою розстрочку від 12 та 20 платежів, з посиланням на сайт компанії інформує liga.net, передає NNS.

Які умови

Сума/ліміт кредиту становить від 500 до 20 000 гривень, скористатися ним можуть громадяни України віком від 18 до 70 років. Термін кредитування – від 3 до 24 місяців, процентна ставка 0,01% річних, термін прийняття банком рішення – до двох хвилин.

Надається послуга у партнерстві з Альфа-Банк, проте для оформлення наявність картка цього банку не обов’язкова — пройти авторизацію можна за допомогою BankID будь-якого банку, а сума кредиту не залежить від балансу, від кредитного ліміту картки.

Оплата частинами від Rozetka доступна всім незалежно від банку, оформити можна без комісії за кілька хвилин у режимі онлайн.

Навіщо це Rozetka

Український e-commerce потужно розвивається та надає користувачам ще більше можливостей. За цим цікаво спостерігати на тлі того, як до України планує заходити казахстанський Kaspi.kz, який уже зробив два M&A в Україні та планує купити ще один великий e-commerce, зазначає Ain.

Rozetka виходить на новий для себе ринок, створюючи цілу екосистему для користувача: компанія сама продає, сама доставляє, сама (хай і партнерство, але під своїм брендом) кредитує.

Подібну екосистему створює і Kasta (у них своя платіжна система KastaPay), а Fozzy Group запустив свій необанк. Є інформація, що платіжну систему розробляє і сама Rozetka.

Довідково. Rozetka заснована у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. Протягом наступних років компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. Rozetka повідомила про вихід на ринок Узбекистану, а у 2020 році – Молдови.