Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми – рішення скоро ухвалять

Міністерство освіти і науки найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

Про це 3 липня заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону, з посиланням на ТСН передає NNS.

“Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом… комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства”, сказав він.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет також наголосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

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