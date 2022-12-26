Російські ДРГ не полишають спроб прорватися в Україну. 23 грудня 2022 року в Сумській області було зупинено групу диверсантів, яка намагалася перейти через кордон.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що спроби ДРГ проникнути на територію України продовжаться. Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ, передає НСН.

“Я думаю, що та група, яка була затримана, – не перша і не остання. Звичайно відправляють підготовлених – добре підготовлених часто – диверсантів. Це в основному люди з бригад спецназу ГРУ або Головного управління. Зараз ГРУ немає, його перейменували в Головне управління Генштабу, ну неважливо. Це військова розвідка, це такі диверсійні групи”, пояснив Федоров.

За словами військового експерта, ДРГ можуть виконувати різні завдання – від диверсій на об’єктах критичної інфраструктури до ліквідації регіонального керівництва.

“Вони можуть робити все, що завгодно, розумієте. Можуть підірвати лінію електропередач, можуть спробувати влаштувати диверсію на якомусь важливому елементі інфраструктури, якщо ракетами не можуть дістати, до якої-небудь підстанції в розподільних мережах. Або проникнути на територію теплоелектростанції. Та хіба мало важливих об’єктів – в тому числі і військові, і цивільні, і політичні. Ми ж не знаємо, які завдання були поставлені перед цією групою. Може, ліквідація регіональної адміністрації. Таке теж може бути”, додав він.

Федоров підкреслив, що потрібно бути готовим до того, що такі групи будуть з’являтися.

“Будуть з’являтися, природно, перш за все в прикордонних областях, тому що проникнути далеко на територію України – завдання непросте. Хоча, знаєте, відомо, що коли почалася тільки війна, то диверсійні групи, в тому числі і ті, які були закинуті в Київ, а там було досить багато російських диверсантів, були сформовані з колишніх співробітників “Беркута”, які втекли в Росію після 2014 року. І там їх пригріли, потім з них сформували такі розвідувальні угруповання, які були закинуті до Києва. Багато хто був уродженцями цього міста, значить їх відрізнити від киян досить важко. У цьому небезпека може бути такого роду персонажів”, резюмував експерт.

Російські ДРГ в Україні: що відомо

На початку листопада контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ворожих диверсантів, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Диверсійно-розвідувальна група ФСБ РФ була нейтралізована в результаті багатоетапної спецоперації в Києві та Сумській області.

У жовтні Національна гвардія України розбила групу ДРГ окупантів на Донецькому напрямку і захопила в полон “мобілізованого” так званої “ДНР”.

Крім того, Служба безпеки України установила генерала російського спецназу, який координує ворожі ДРГ на Східному фронті. Слідчим вдалося ідентифікувати одного з керівників розвідки Повітряно-десантних військ РФ. Ним виявився генерал-майор із позивним “Сторож”.

Джерело: УНІАН