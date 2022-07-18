У британській розвідці пояснили, чому росія стягує війська на Херсонщину та Запоріжжя

Росія стягує війська з Донбасу на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter, передає NNS.

За даними британської розвідки, такі дії росіян спричинені цілою низкою факторів. Зокрема, на це безпосередньо вплинули нещодавні успіхи Збройних Сил України у напрямку витіснення окупантів із регіону.

Британська розвідка зауважила, що росія справді укріплює свої оборонні позиції на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Йдеться, зокрема, про переміщення живої сили, техніки та складів загарбників між Маріуполем та зайнятими населеними пунктами Запорізької області, а ще на Херсонщині. Зазначається, що заходи “безпеки” окупанти також посилюють у Мелітополі.

Збройні Сили України чинять тиск на російську лінію оборони у Херсонській області вже понад місяць, а нещодавні політичні заяви Володимира Зеленського та решти українських високопосадовців сигналізують про здійснення невдовзі наступальних операцій, направлених на витіснення російських сил із районів, котрі вони наразі контролюють.

Дії росіян, ймовірно, є реакцією на:

очікувані українські контрнаступальні дії,

вимоги міністра оборони росії сєргєя шойгу, висунуті під час його нещодавнього приїзду на Донбас,

а також на удари ЗСУ по командних пунктах, ланцюжках матеріально-технічного забезпечення та скупченнях російських військ.