Українські військові зафіксували переміщення окремих підрозділів ворога зі Слов’янського на Запорізький напрямок.

Про це NNS дізнався з повідомлення Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку в районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, війська рф намагалися виявити позиції ЗСУ, успіху не мали, відійшли. Задіяли для розвідки БпЛА біля Григорівки.

Під прикриттям авіації окупанти намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали українські захисники. Після провальних штурмових дій війська РФ відійшли.

Війська рф намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків, однак штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Окупанти продовжують обстрілювати населенні пункти на сході та півдні України.