Путін повірив шаманам, що переможе Україну у війні – публіцист (відео)

Путін повірив шаманам, що зможе швидко перемогти Україну у війні і саме після шаманського обряду наважився на повномасштабне вторгнення.

Про це розповів російський історик, політичний аналітик, публіцист Валерій Соловей, передає NNS.

Він запевняє, що путін зважився на вторгнення до України після шаманського обряду, під час якого йому пообіцяли військові успіхи та “владу над усім світом”.

За словами історика, ритуал скоріше за все відбувався в Алтайському краї або у Туві. Російський диктатор повірив їм, але пророцтва шаманів не справдилися.

“Ці шамани вирушили до “світу духів”, як тільки російські війська зав’язли в Україні. Через не більше трьох тижнів це сталося”, каже Соловей.

Валерій Соловей запевняє, що до вторгнення в Україну у лютому 2022 року путін планував напад на одну із балтійських країн.

“Те, що сталося з Україною 24 лютого, передбачалося спочатку здійснити щодо країн Балтії навесні 20-го року. Тоді ці плани не були здійснені з низки причин. Пандемія – це одна з них, але не найважливіша… Путін вирішив не ризикувати і завдати удару, як йому здавалося, на найслабшому напрямку”, пояснив Соловей.

За його словами, зараз путін дуже шкодує з приводу того, що вважав Україну слабкою.

“Він постійно говорить у вузькому колі, що якби почав із країн Балтії, все пішло б зовсім не так”, поділився публіцист.

Фото: колаж із сайту volyn.com.ua