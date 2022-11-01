Призов жінок-медиків: в Україні триває загальна мобілізація. Зокрема під призов підпадають і медики різних спеціальностей. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Мобілізація жінок викликала чималу хвилю дискусій у суспільстві. Однак призов для жінок є добровільним. Винятком є жінки-медики – вони є військовозобов’язаними, повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.

Призов жінок-медиків: кого можуть мобілізувати

Відповідно до чинного законодавства, жінок-медиків можуть мобілізувати, якщо вони є на військовому обліку. Водночас на військовий облік беруть тих, хто має спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Під військовий облік підпадають медики наступних спеціальностей:

– фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

– стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

– біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

– професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

– професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори;

– професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

– інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

– допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

– професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

– патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

– медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

– оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

Хто не підпадає під мобілізацію або є звільненим від неї

Під мобілізацію не підпадають жінки-медики з вищеназваними спеціальностями, які є заброньованими на період воєнного стану та мобілізації або визнані тимчасово непридатними для призову.

Також від мобілізації звільнені жінки у яких є:

– троє або більше дітей, віком до 18 років;

– неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А до 18 років;

– дитина з інвалідністю І або ІІ групи до 23 років;

– дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ – ІV ступеня.

Від мобілізації також звільнені жінки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей або зайняті постійним доглядом за людиною, яка цього потребує.

Процес мобілізації жінок-медиків

Мобілізація жінок медичних спеціальностей не відрізняється від звичайної. Тобто спершу приходить повістка від співробітника військкомату, у якій зазначатиметься час та день, коли необхідно прийти до центру комплектування.

Після цього передбачена медична комісія, за висновками ухвалюється рішення про придатність чи непридатність до військової служби. Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято, жінка отримає мобілізаційне розпорядження.

Опісля отримання такого розпорядження, жінка повинна з’явитися до військової частини або на збірні пункти територіального центру комплектування у зазначені строки та взяти з собою оригінали документів, вказаних у повістці, а також оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації, якщо такі є.

Медичні працівники зобов’язані повідомити про призов свого керівника та надати документи, які це підтверджують. Це необхідно для оформлення наказу про звільнення від роботи у зв’язку з мобілізацією.