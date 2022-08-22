Переселенці зі сходу почали скаржитися на те, що ПриватБанк почав блокувати їхні рахунки, вимагаючи актуалізувати дані про місце проживання.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву віцепрем’єрки Ірини Верещук, яку опубліковано на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів ПриватБанку, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного додатку “Приват24” або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання.

Додатково банк може вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО, навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має такого статусу.

В окремих випадках фінансова установа вимагає від людей прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

У Мінреінтеграції обурені таким рішенням фінустанови.

Такі вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими, зауважила віцепрем’єрка Ірина Верещук під час наради, присвяченій цій ситуації.

Мінреінтеграції звернулося до Національного банку з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному ПриватБанку, та відреагувати на це.

Також відомство звернулося безпосередньо до банку з вимогою припинити актуалізацію даних та масове блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких — тимчасово окуповані території України, зокрема сходу.

Що робити у разі, якщо ПриватБанк вимагає актуалізувати дані

Якщо ви зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини та отримали повідомлення від ПриватБанку з вимогою актуалізувати дані, вам варто звернутися:

на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 — для осіб, які перебувають на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

— для осіб, які перебувають на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber); до громадської організації «Донбас СОС»: гаряча лінія 0800 309 110, Viber +380935006918, електронна пошта dsos.help@gmail.com, онлайн-приймальня.

Консультації надаються через:

телефонну «гарячу лінію» 0800 309 110;

додаток Viber +380935006918;

електронну пошту: dsos.help@gmail.com;

сторінку у Facebook: https://cutt.ly/wSvMIwQ;

онлайн-приймальню: https://bit.ly/3gzndVI.

Консультації надаються по буднях з 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.