Прогноз погоди на грудень – про що розповіли синоптики

Синоптики дали прогноз погоди на грудень – що чекає українців у перший місяць зими.

Погода у грудні в частині регіонів України буде теплішою ніж зазвичай, а на решті території – характерною для першого місяця зими, прогнозують синоптики Укргідрометцентру, передає NNS.

Зокрема, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях середня місячна температура очікується в діапазоні від -3 морозу до +2 тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму, а в усіх інших – близько до норми.

Аномальних снігопадів також не буде. Кількість опадів очікується в межах 34-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах (100-120%) норми.

Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, у грудні середня місячна температура становить -1 -5, на півдні та Закарпатті місцями від 0 до +2, в Криму до +6.

Мінімальна температура фіксувалася на рівні -24 -32 градусів, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях – місцями -33 -35, у Львівській та Івано-Франківській – до -36 -38, на Закарпатті та півдні країни – від -17 до -23, на півдні Криму – до -10 -19.

Водночас абсолютний максимум для першого місяця зими становив +10 +18, тепла, на Прикарпатті та півдні – до +20, на півдні Криму – до +25.

Середня місячна кількість опадів у грудні – 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та на півдні Криму – до 76-139 мм.

Зазвичай на більшій частині території країни утворюється сніговий покрив, окрім крайнього півдня. Характерні погодні явища – сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, тумани та ожеледь, коли відлига.

Джерело: Укргідрометцентр