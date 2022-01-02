Посол України пояснила, на яких умовах можливий безвіз з США

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, за яких умов українці можуть отримати безвіз зі США. Серед них вона відзначила обмін інформацією між країнами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, пише Слово і діло, передає NNS.

Згідно з її словами, для цього Україна має відповідати низці критеріїв.

«Це стосується внутрішніх українських питань. Зокрема, захисту кордонів, обміну інформацією зі США про втрачені чи вкрадені паспорти», зазначила Маркарова.

Окремим критерієм Маркарова виділила відсоток відмов щодо туристичних віз та як часто українці за ними нелегально залишаються у США.

«Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами», уточнила вона.

Також Маркарова наголосила, що для неї питання безвізового режиму є пріоритетним.

«Я коли їхала до США, говорила, що це буде моя мрія та мета – наблизитися до безвізового режиму», сказала дипломат.

Вона додала, що щодо обміну інформацією Україна та США підпишуть документи, які в майбутньому допоможуть розв’язувати це питання.

Нагадаємо, що за словами Маркарової, Україна отримає від США катери типу Mark VI протягом 2022 року.