В Україну за кілька днів прийде справжнє бабине літо. Синоптики розповіли, коли очікувати потепління і якою буде погода у жовтні, передає NNS.

Незабаром дощі покинуть територію нашої країни, а температура підійматиметься вище +20 градусів.

Такий прогноз оприлюднив народний синоптик Стас Щедрін.

“Починаючи від 5 жовтня та до 10-12 числа по всій Україні погодні умови стабілізуються. Очікується повне припинення опадів в усіх областях, настане тепла та ясна погода”, спрогнозував Щедрін.

За його словами, повсюди стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +6…+10, в Карпатах буде -2…+3, а вдень температура підійматиметься до +18…+22 градусів.

“Настане справжнє бабине літо зі стійким теплом та безхмарним небом”, резюмував народний синоптик.

Про покращення погоди говорить і синоптик Наталка Діденко. За її даними, з 6 по 10 жовтня очікуються сухі та навіть, можливо, сонячні та теплі дні.

“А ось якщо ви щось плануєте робити на відкритому повітрі, чудовими обіцяють бути дні з 6 по 10 жовтня – сухі, можливо, навіть сонячні та теплі. Натяк на бабине літо!”, повідомила синоптикиня.

Погода у жовтні: прогнози синоптиків

За даними світового погодного порталу wisemeteo, цього року погода в жовтні у Києві буде прохолодною, але досить сонячною. Загалом у порівнянні з осінню 2021 року осінь цього року буде сухішою.

У жовтні ж температурний фон в Києві буде низьким. За даними порталу, на початку місяця очікується тепла суха погода. В деякі дні стовпчик термометра підійматиметься до 19°. Проте – це прохолодніше, ніж у жовтні 2021 року.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, погожі дні на початку жовтня в Україні трохи зіпсують невеликі опади. Далі потеплішає і прийде довгоочікуване бабине літо, яке торкнеться і початок другої декади. Приблизно після свята Покрови (14 жовтня) потроху холоднішатиме, зросте можливість слабких опадів. Ночі стануть холодними, але температура не опускатиметься нижче 0 градусів. Остання десятиденка жовтня значного тепла не передбачає, але очікуються 2-3 тепліших дня.

За даними Укргідрометцентру, погода у жовтні цього року очікується у межах норми.