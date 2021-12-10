Податкова перевірить доходи українців з 1995 року

Податкова служба почне перевіряти доходи українців, починаючи з 1995 року. Це відбудеться після завершення нульового декларування.

Про це в інтерв’ю “Новому часу” розповів голова Міністерства фінансів Сергій Марченко, пише Обозреватель, передає NNS.

Він зазначив, що вже майже готова концепція законопроєкту щодо непрямих методів оподаткування.

“Всі повинні розуміти, що за декларуванням негайно повинні піти непрямі методи оподаткування. Зараз ми розробляємо відповідний законопроект, у нас фактично є готова концепція”, сказав міністр.

Марченко пояснив, що непрямі методи оподаткування передбачають після податкової амністії проведення податкової оцінки операцій фізосіб. Йдеться про придбання об’єктів нерухомості чи дорогих речей без задекларованих доходів.

“Якщо є факт купівлі великого об’єкта нерухомості, а задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків”, зазначив голова відомства.

Він додав, що несплачені податки будуть донараховані не на всю вартість покупки, а на різницю між задекларованими доходами та вартістю придбання.

За його словами, система непрямого оподаткування працюватиме автоматично: у момент реєстрації угоди про купівлю-продаж, інформація з’являється у податковій, а та вже перевіряє інформацію. Якщо немає підстав, людину турбувати не будуть.

Марченко зазначив, що зараз українці добровільно задекларували понад 250 мільйонів гривень.