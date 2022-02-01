Платні пакети, штрафи для ФОПів та нові правила для туристів: зміни у лютому

В Україні з 1 лютого за пластикові пакети доведеться платити від 2 до 3 гривень. Які ще зміни та важливі події чекають на українців у лютому 2022 року.

NNS розповідає про всі зміни, яки чекають на громадян у лютому.

Платні пластикові пакети

З 1 лютого за пластикові пакети доведеться платити від 2 до 3 грн.

Це рішення уряд ухвалив ще у грудні, і от тепер воно набуває чинності. За задумом уряду, це обмежить обіг пластикових пакетів.

“Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику”, пояснював заступник міністра економіки Денис Кудін.

Йдеться про пакети, товщі за 50 мікрометрів, призначені для харчів і товарів у роздрібній торгівлі, закладах громадського харчування та сфері послуг.

Мінімальні ціни за пакети становитимуть:

2 грн за пакет без ручок і бокових складок,

2,5 грн за пакет без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок,

3 грн за пакет з ручками і боковими складками.

У березні заборону поширять на надтонкі (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонкі (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладні пластикові пакети.

Ці зміни заклали в законі, схваленому в червні 2021 року. Він заборонив безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Проте до 2023 року ці вимоги не будуть поширюватися на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які призначені для свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів і які слугують первинною упаковкою.

Штрафи для підприємців

З 1 січня 2022 року використання касових апаратів стало обов’язковим для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої груп. Тепер сума штрафу за порушення застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) залежить від кількості незаконних операцій.

У разі першого такого порушення – це 100% від суми чека, у разі повторного – 150% від суми чека.

Але 1 лютого Верховна Рада може розглянути внесення змін до закону про РРО щодо тимчасового незастосування штрафів. Зокрема, у законопроєкті пропонують, щоб із 1 січня до 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО взагалі скасувати.

А з 1 лютого підприємцям, які до 1 квітня встановлять РРО, штраф до кінця року за порушення хочуть зменшити в 10 разів. Втім, якщо закон не ухвалять, то з 1 лютого 2022 року штрафи доведеться платити у повному обсязі.

Підвищення зарплати правоохоронцям

Президент Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Виплати зростуть не тільки для поліцейських, а й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у бюджетах протягом останніх двох років не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались вибірково. Водночас у головному кошторисі країни на 2022 рік на ці потреби виділили додаткових 2,8 млрд грн, зокрема на зарплати Нацполіції – додатково 1 млрд грн.

Денис Монастирський зазначив, що вже з лютого буде відновлено і право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нові правила для туристів

Із 1 лютого набуває чинності рекомендація Ради ЄС, яка передбачає, що підставою для в’їзду в Європу має бути стан здоров’я, а не ситуація в країні, звідки приїздить турист.

Однак це правило не стосується районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.

Решті мандрівників пропонують дозволяти в’їзд в ЄС незалежно від епідситуації в їхній країні, але за умови, що вони можуть надати один з таких документів:

сертифікат про вакцинацію (вакцина повинна бути дозволена в ЄС; останню дозу потрібно отримати за 14−270 днів до в’їзду, або турист повинен мати бустерне щеплення);

довідка про одужання, якщо з моменту отримання першого позитивного результату тесту на Covid-19 пройшло не більше 180 днів;

негативний результат ПЛР-тесту (дійсний три доби) або експрес-тест на антиген (дійсний протягом доби).

Ціна на газ

У лютому вартість природного газу для побутових споживачів, які перейшли на тариф Річний, коливатиметься від 7,70 до 11,99 грн за 1 куб. м.

38 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за 1 куб. м. Найменшу річну ціну на газ у розмірі 7,70 грн за 1 куб. м запропонувала компанія ЕРУ Людям.

Компанія Neogas просить 7,80 грн за 1 куб. м. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн), Палівенерго (7,90 грн), Енергогарантія (7,95 грн).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційну ціну на блакитне паливо – 7,96 грн за 1 куб. м.

Для споживачів, які відмовилися від річного тарифу, традиційно діятиме Місячний. Одним із найнижчих його встановили компанії Eнерджі Трейд Груп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Збут (7,99 грн за 1 куб. м) і Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Найвищі місячні тарифи у лютому встановили газопостачальні компанії Енергія країни (43,46 грн за 1 куб. м) і Світлогаз (37,99 грн за 1 куб. м).

Реєстрація на ЗНО

1 лютого 2022 року стартує реєстрація на основну сесію ЗНО 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.

Йдеться про реєстрацію на ЗНО тих учнів, які в 2022 році складають державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Загальна кількість предметів, які можна обрати для безоплатного проходження ЗНО — не більше п’ятьох. Якщо ж є необхідність скласти більше предметів, це можна зробити за додаткову плату.

Керівники навчальних закладів матимуть змогу зареєструвати учнів для проходження державної атестації у формі ЗНО до 1 березня.

Для реєстрації на ЗНО 2022 потрібні такі документи:

копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові): в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа, тому під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» слід залишити порожнім (у разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ);

дві однакові фотокартки для документів розміром 3×4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструватися», що доступний на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (можна також звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де учень навчається).

Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час та місце проведення тестувань.

Пробне ЗНО проходитиме 19 та 26 квітня 2022 року.

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться за таким графіком:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова та література — ​​31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарт) — 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Скільки відпочиватимемо?

Лютий — найкоротший місяць у році та налічує 28 календарних днів. З них 20 робочих та 8 вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 лютого.

Оскільки жодних державних свят у лютому немає, додаткові вихідні українці не отримають.

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