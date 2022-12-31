У Зеленського розповіли, що чекає на громадян рф після деокупації Криму.

Усі громадяни рф, які приїхали в Крим з порушенням міграційного законодавства України, муситимуть виїхати після деокупації півострова, а будь-які намагання рф називати це депортацією є безпідставними.

Про це Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева сказала в коментарі Укрінформу за результатами візиту до Туреччини, передає НСН.

“У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже існують правові норми. Всі громадяни російської федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску “Каланчак”, “Чонгар” або “Чаплинка”, не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там”, – зазначила Ташева.

За її словами, осіб, яким потрібно було отримувати посвідку на проживання на окупованій території та дозвіл на в’їзд іноземців на окуповану територію, налічується від 500 до 800 тисяч.

Ташева вказала на те, що росія вже заявляє, ніби це буде “депортація кримчан”.

“Яких кримчан? Ідеться про громадян росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення – це абсолютно законний процес, який не можна й порівнювати з депортацією 1944 року, коли кримських татар вивезли в товарних вагонах без документів із земель, де вони історично сформували свою державність. Нині ж це особи, які мають громадянство іншої країни, незаконно перетнули кордон і перебувають на території нашої держави. Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, то до нього застосовують примусове видворення. От і ми будемо його застосовувати”, – пояснила представниця Президента України.

Вона зазначила, що виїхати доведеться навіть тим, хто не зміг через низку обставин дотриматися вимог міграційного законодавства України.

“Є гуманітарні принципи. Наприклад, одиничні випадки, коли людина за збігом обставин фактично не може виконати вимоги міграційного законодавства. У таких випадках можливі винятки, але вони теж мають спочатку виїхати й подати в міграційні органи відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи. Скільки таких осіб буде – не знаємо. Може, сотні, а може, 1-2 тисячі”, – зауважила Ташева.

За її словами, вже ведеться робота стосовно актів цивільного стану, зокрема свідоцтв про народження, смерть, одруження. З Міністерством з питань реінтеграції, Міністерством юстиції, Міграційною службою, народними депутатами напрацьовано законопроєкт щодо адміністративної процедури отримання таких документів.

“Сподіваємося, що цей законопроєкт скоро потрапить до Верховної Ради. Ми маємо бути готовими до реінтеграційних процесів”, – підкреслила Ташева.

Джерело: Укрінформ