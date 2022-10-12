Розслідувачі Molfar заявили, що офіційна версія росії про підрив Кримського мосту побудована на брехні та маніпуляції. Її вигадали для приховання розкрадання бюджетних коштів, адже цього року на безпеку мосту виділили 2 мільярди рублів.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Розлідувачі вказують, що 8 жовтня на Керченському мосту обвалило 2 прольоти, частково повалило ще 1 сусідній, про який не згадують в офіційній версії. Також був підірваний залізничний склад, де обгорів залізничний проліт, — згідно з публікацією.

У статті Meduza йдеться, що під час пожежі було пошкоджено понад кілометр залізничних колій. У Molfar зазначають, що залізничне полотно та друга автомобільна смуга руху залишилися фактично недоторканими. Знищило лише огородження та обгоріло покриття, але опори та дорожні полотна — цілі.

Згідно зі знімком Maxar, ймовірно, пошкодився ще один із прольотів. Залізничне полотно майже не постраждало, до того ж опори вціліли. Вціліла й друга смуга руху автомобілів. Вибух пошкодив огородження та дорожнє покриття.

Що кажуть в рф?

За офіційними даними рф, міст пошкоджено через підрив вантажівки. А як наслідок — загорілися ще 7 паливних цистерн залізничний складу. Тому й обвалилися 2 прольоти автомобільного мосту.

Опублікували також коментар слідчий комітет рф, в якому йшлося про 3 загиблих (люди, ймовірно, їхали в автівці поруч з вантажівкою), а пізніше — про 5. Оприлюднили також дані власника вантажівки. Ним виявився Самір Сімон-Огли Юсубов, житель Краснодарського краю.

Пізніше Самір записав відеозвернення, у якому сказав, що жодного стосунку до того, що сталося на Кримському мосту, не має».

У відео він додав, що фактичним власником вантажівки є його дядько — 51-річний Махір Юсубов, який, імовірно, і був у вантажівці на момент вибуху. Деякі ЗМІ пишуть, не вказуючи джерело інформації, що родичі Юсубових нібито впізнали Махіра на відео, де він проходить огляд на мосту.‍

Чому версія неправдива?

На відео з вибуху видно, як їде вантажівка, яка потім, згідно з офіційною версією, вибухне. За ними їдуть легковий та вантажний автомобілі.

Наступний кадр — знизу зʼявляється біла смуга. Вона може вказувати також на другий вибух, який був за кадром. І, теоретично, через другий (ракетний удар або підрив знизу) могло обвалитися друге полотно. І лише на наступному кадрі видно сліпучий спалах.

Потім, коли спалах потроху розсіюється, видно, що дві автівки позаду не знищені, а вантажівка — взагалі не в епіцентрі вибуху.

У кінці відео видно, що авто, яке їхало зустрічною смугою, але було дуже близько до вантажівки, змогло проїхати певну відстань (й у нього навіть продовжували світили фари).

На іншому відео видно, якщо дивитися покадрово момент вибуху, як зʼявляється білий спалах праворуч від вантажівки, з боку ліхтарного освітлення мосту.

Вантажівка та легкове авто — на автополотні без пошкоджень. Далі після вибуху можна бачити, що дим і вогонь починають поширюватися також праворуч, через ліхтарі.

На відео в момент вибуху вантажівка та легкове авто перебувають біля об’єкта за полотном мосту, а легкова машина, яка їхала зустрічною смугою, — ближче до вибуху. Також на відео видно, як на смузі у напрямку Криму легкова машина обганяє вантажівку в районі об’єкта за мостом.

Тоді це ЗСУ?

«Теоретично, якби ракету запустили наші ЗСУ, то ймовірним місцем запуску мого б бути місто Оріхів Запорізької області. Саме звідти без шкоди для пускової установки, гіпотетично, можна було б запустити ракету по кримському мосту. Але враховуємо відстані: від Оріхова до Керченського мосту (повітрям) близько 260 км. А до лінії фронту — 6-7 км», зазначили в Molfar.

Якщо розглядати гіпотезу, що удар по незаконно збудованій переправі таки був з Оріхова, то для цього могла б бути використана AGM/RGM-84 «Гарпун», яку Україні свого часу передала Данія.

Водночас там наголошують, що якби по мосту запустили ракету, то міра враження була б значно більшою. Те, що видно з фото та відео, не схоже на наслідки ракетного удару. До того ж ЗСУ поки що не мають можливості запускати ракети AGM/RGM-84 «Гарпун» із землі.

У випадку саме ракетної атаки була б ефективною MGM-168A Atacms на базі Himars. Але поки немає підтверджених фактів постачання такого озброєння.

Якщо врахувати всі обставини вибуху, то ракету потрібно було б випускати з південно-західного боку. Тоді ракета летіла б над Кримом і, ймовірно, потрапила б у зону російських мобільних чи стаціонарних радіолокаційних станцій. Тобто, ракету би збили.

Залізничний склад пошкодився менше, ніж мав би внаслідок влучання по ньому ракети (порівнюючи зі знищеними росіянами вагонами в селищі Чаплине на Дніпропетровщині).

Які ще версії?

Теоретично, міст міг би бути підірваним знизу, адже на момент підриву під секцією, яка обвалилася, була хвиля, тоді як під іншими — ні.

«Це може бути фактом наслідку роботи повітряного чи водяного дрону. Або, умовно, якогось човна, чи що опори таки були заміновані», кажуть розслідувачі.

На кадрах з камери, прикріпленої до залізничної частини мосту, можна побачити, як між опорами видно білий обʼєкт. Він рухається водою. Це може бути хвиля або якийсь човен, у перші секунди камеру осліплює вибух.

Водяний дрон для спецоперацій вже знаходили біля узбережжя Севастополя. Ймовірно, його поставили Україні зі США у квітні. Або це дрон українського виробництва, адже по цілях окупантів у Криму регулярно працюють українські повітряні безпілотники.

Саме цю версію підтверджує факт, що полотно дороги зірвало з кріплень, а опори вціліли (бо їхня стійкість вища, ніж стійкість полотна).

Секцію мосту було скинуло, а це може свідчити, що вибух був із боку води — полотно зірвало з кріплень через вітрильність — або через приліт ракети.

А ще на фото наслідків вибуху можна побачити отвір, а біля опори — сліди деформації металу. На внутрішній поверхні того полотна, яке вціліло, видно горілі сліди. Для того, аби полотно мосту обвалилося, потрібно було б атакувати вздовж усієї ширини переправи.

Telegram-канал VolyaMedia повідомляв, що міст замінували ще у вересні, тоді як офіційна версія з вибухівкою у вантажівці поширюється, мовляв, аби перекласти відповідальність з фсб на охорону мосту та державтоінспекцію рф.

Водночас Нік Уотерс з Bellingcat має сумнів щодо цієї версії, бо полумʼя розширювалося до верху, а якби вибух був під прольотом мосту, то була б затримка між першим вибухом і вибухом вантажівки.

Він висловився й щодо версії з човном: