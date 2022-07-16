Чи потрібно особам з інвалідністю проходити повторний огляд та як відновити медичні документи під час війни.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресцентру МОЗ України.

Міністерство охорони здоров’я України нагадує: якщо відсутня можливість пройти обстеження та оформити направлення на МСЕК, строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю, у т.ч. й дітям, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою до закінчення строку проходження повторного огляду.

Важливо, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування — відповідно до постанови уряду № 225 — українці мають право звертатися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування. Тобто, якщо людина не має можливості прибути до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення закладу охорони здоров’я.

Згідно з чинним законодавством, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

МОЗ наголошує, що лікуючий лікар/сімейний лікар, до якого звернувся за медичною допомогою пацієнт, в разі потреби оформляє направлення на МСЕК (форма 088/о). При цьому укладення декларації між пацієнтом, який є внутрішньо переміщеною особою, та лікарем, який оформляє направлення на МСЕК, не потрібно, а законодавчі підстави вимагати її відсутні.

Що стосується відновлення втрачених під час війни документів

Внаслідок збройної агресії рф чимало громадян України під час переїзду та евакуації втратили документи, у тому числі й медичні.

Що можна зробити у цій ситуації:

Якщо треба відновити медичну документацію, а саме: результати обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, — необхідно звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Якщо треба відновити документи, які належать особі з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.

Якщо мова йде про відновлення інших документів або про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, особа може звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи розв’язання проблемних питань.

Нагадуємо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, тобто за місцем перебування особи. Усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втраченої документації.

Які пільги та виплати надаються людям з інвалідністю під час війни