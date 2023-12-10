Як фільтрувати новини під час війни, щоб не збільшувати стресит

Як фільтрувати новини під час війни, щоб не збільшувати стрес? В Мінреінтеграції поділились порадами, передає НСН.

Надлишок чутливих новин може завдати значної шкоди здоров’ю людини. Тому слід відповідально ставитися до того, що, де і скільки читати, слухати й переглядати.

Поради щодо здорового медіаспоживання розробили в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Першої леді Олени Зеленської. Ось декілька з них:

Використовуйте лише офіційні та перевірені джерела інформації. Час від часу аналізуйте їх. Адже навіть відомі телеграм-канали дуже легко змінюють власників і перетворюються на рупор поширення ворожих наративів.

Стежте за тим, як ЗМІ впливають на ваш емоційний стан. Не дозволяйте новинам помножувати ваші стреси. Відмовтеся від контенту, який приносить неприємні відчуття чи виснажує.

Особливо обережно необхідно ставитися до новин про трагедії, якщо ви або ваші рідні маєте подібний травматичний досвід. Адже їх перегляд може викликати у вас небажані переживання.

Обмежте «екранну активність». Це не лише звільнить час для більш корисних речей, а й дасть змогу покращити сон і підвищити мотивацію до виконання інших завдань.

Ігноруйте негативні коментарі. Активне коментування у соцмережах може неабияк впливати на самопочуття: підсилювати тривожність, знижувати самооцінку, здатність до концентрації й навіть демотивувати.

Також влаштовуйте дні «цифрового детоксу». У цей час не користуйтеся гаджетами взагалі. А ще спробуйте відмовитися від використання смартфона чи ноутбука щонайменше за годину до сну.

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