Нові правила покупок в інтернеті – що зміниться для українців

Правила покупок в інтернеті – які зміни вносить законопроєкт, який Верховна Рада підтримала у першому читанні 6 жовтня.

Український парламент у першому читанні проголосував за урядовий законопроект № 6134 “Про захист прав споживачів”. Документ передбачає адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки України, передає NNS.

Передусім, проєкт закону прирівнює права покупців інтернет-магазинів до прав клієнтів фізичних магазинів компаній. Якщо нардепи проголосують за нього у другому читанні, українські споживачі отримають такі ж права та гарантії, які застосовуються для громадян країн Європейського Союзу.

Що ще може змінитися

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, законопроєкт № 6134 враховує найкращі практики Євросоюзу у галузі захисту прав споживачів й покликаний врегулювати чимало суперечливих питань, що виникають при здійсненні покупок українцями в інтернет-магазинах.

Зокрема, проєктом закону передбачено, що покупці в інтернет-магазинах повинні мати такий же захист, як і клієнти “традиційних” магазинів. Зазначається, що нині споживачам часто надають недостовірну інформацію про продукцію, її властивості, а ще продавці вказують недостовірну ціну товарів й умови їхньої доставки.

Водночас, іноді порушується право клієнтів інтернет-магазинів на розірвання договору, відмову від продукції та повернення коштів. Так, обміняти чи повернути товар у 14-денний термін, придбаний в інтернет-магазині, зазвичай складніше, ніж при придбанні продукції у фізичних торгових точках.

Бувають випадки, коли на сайті онлайн-магазину не вказано інформацію про його фізичну адресу, й тому Держпродспоживслужба часто не може перевірити підприємство після отримання скарги від покупця. Новий законопроєкт, своєю чергою, ставить у рівні умови права та обов’язки звичайних та інтернет-магазинів. Говорячи простими словами: сайти шахраїв будуть блокувати, їх власників зможуть знайти за IP-адресою. У такому разі обманювати українців в інтернеті буде складно.

Для перевірки інтернет-магазинів після скарг покупців, їх власників зобов’яжуть вказати юридичні та фактичні адреси.

До слова, ще одне нововведення стосується спрощення захисту прав споживачів у судових інстанціях – законопроєктом передбачено звільнення від судового збору, аби допомогти населенню отримати швидкий доступ до правосуддя й підвищити рівень захисту власних прав.

Додамо, що документ також пропонує забрати з чинного законодавства норму щодо обмінного фонду товарів. Мовиться про продукцію, що надається на письмову вимогу споживача під час ремонту товару неналежної якості. Творці законопроєкту зауважують, що малий бізнес часто не має такого обмінного фонду, й нині за його відсутність підприємців невиправдано штрафують.