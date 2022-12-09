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“Не залишилось живого місця” – Зеленський заявив про важку ситуацію на Донбасі

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на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив 9 грудня, про важку ситуацію на Донбасі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає ННС.

“Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна… На землі цих районів вже давно не залишилося живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни”,розповів Зеленський.

Він також подякував усім українським героям, солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках.

“Відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором”,висловився президент про захисників України.

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