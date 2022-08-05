НБУ закрив сотні пунктів обміну валют – що сталось

Національний банк України після перевірок закриває сотні пунктів обміну валют.

НБУ, який нещодавно заборонив пунктам обміну валют виставляти вуличні табло з курсом, почав перевірки дотримання фінансовими компаніями, які працюють на цьому ринку, своїх вимог. Як результат – 4 компаніям анулювали ліцензії, що потягне за собою закриття сотень обмінних пунктів.

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає NNS.

В НБУ додали, що дві фінансові компанії отримали письмові застереження і змушені будуть платити штрафи.

У Нацбанку зазначили, що закриті компанії (ТОВ “ФК “Константа М”, ТОВ “ДСД Фінанс”, ТОВ “24 Онлайн”, ТОВ “Фінансова гарантія”) займали близько 15% ринку готівкового обміну валют, вони володіли понад 600 обмінних пунктів. “24 Онлайн” також отримала штраф, як і “ФК “Фінофіс”. Обидві змушені будуть виплатити по 151 000 грн.

Загалом в НБУ відзвітували, що після посилення вимог до обмінних операцій здійснили 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

“За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення”, поскаржились у регуляторі.

Перелічені рішення, а також ряд інших, менш масштабних, було прийнято на засіданні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 серпня 2022 року.

У Нацбанку пообіцяли, що продовжать перевірки, щоби забезпечити прозорий ринок обміну валюти в Україні.

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