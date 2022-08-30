Настав час тікати – Зеленський звернувся до російських військових

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів та порадив їм тікати або здаватися в полон.

Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 29 серпня, передає NNS.

Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи, бо це війна. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що окупанти, які бояться повертатися на територію росії, можуть здатися в полон Збройним силам України. Глава держави пообіцяв виконання всіх норм Женевських конвенцій.

Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів, – заявив президент України.

Нарада з силовиками

Глава держави сьогодні провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектора, з урядовцями.

Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо.

Звернення до партнерів України

Зеленський зробив сьогодні три звернення до закордонних партнерів: Норвегії, Франції та учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема, лідерів країн Центральної Європи та Балкан.

Нагородження українських військових

Увечері президент підписав указ про нагородження українських воїнів: 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, 10 із них – посмертно.