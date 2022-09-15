Вчені Головної астрономічної обсерваторії НАН України стверджують, що неодноразово бачили непізнані літаючі об’єкти (НЛО) над Києвом. Їх безліч.

Дослідники виявили численні НЛО з двох станцій спостереження за метеорами у Києві та селі Винарівка.

Про це йдеться у статті під назвою “Феномен у невідомій місцевості I. Спостереження за подіями”, передає NNS з посиланням на ТСН.

Темою НЛО українські дослідники зацікавилися на тлі зростання суспільного інтересу до таких об’єктів у небі. Це сталося після того, як Пентагон визнав виявлення нерукотворних літальних об’єктів, які можуть становити небезпеку для людства.

“Ми бачимо їх усюди. Ми бачимо велику кількість об’єктів, природа яких незрозуміла”, пишуть вчені.

Повідомляється, що фіксувалися як самотні об’єкти, так і групи НЛО. Водночас у статті описується два різні типи НЛО. Їх назвали “космічними” та “фантомними”.

Зокрема, у статті “космічним” називають об’єкт, що світиться, тож він здається яскравішим на фоні неба. А ось “фантомним” називають об’єкт з абсолютно чорним тілом, яке поглинає випромінювання, що потрапляє на нього.

Також вчені написали, що фіксували об’єкти, що рухалися із надзвичайно високою швидкістю.