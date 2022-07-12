Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів, що чекає на Україну в останні півтора місяця літа 2022 року.

Про це він написав у своїй колонці на сайті НВ, передає NNS.

“Ставлення, а точніше, ненависть Путіна до України не змінилася. Усім хочу нагадати його статтю Про історичну єдність росіян та українців, так звану, історичну. У ній він заперечував і існування української держави, яку «винайшли австро-угорський штаб і більшовики», і існування самого українського народу. Мовляв, немає жодного українського народу, «ми — один народ» і все.

Але, я думаю, що навіть такий шалений маніяк, як Путін, зрозумів, що захопити всю Україну йому не вдасться. Після провалу бліцкригу це завдання вже нездійсненне. Але перед ним зараз постала інша проблема — як утримати власну владу. Як продати населенню якусь подобу перемоги. Він розуміє, що з надходженням масштабної кількості західної зброї українська армія перейде в контрнаступ, і про жодну міфічну перемогу говорити вже буде неможливо. Тому зараз його тактичне завдання, поки його збройні сили на Донбасі потихеньку повзуть уперед, захопити максимально можливу кількість населених пунктів. Скажімо, ще одне місто. Його максимальна мета — узяти Слов’янськ. А потім знову мобілізувати всю свою агентуру для того, щоб нав’язати знову перемир’я, припинення вогню, зі збереженням ним значної частини не лише території Донбасу, а й тепер шматочків Херсонської та Запорізької областей. І продати це населенню як перемогу. Ось такий у нього зараз план.

А Україна серйозно готується до контрнаступу. Одні (росіяни) хочуть узяти Слов’янськ, а інші (українці) хочуть узяти Херсон. І ось узяття Херсона — найслабшого місця у структурі ЗС РФ — зараз стане поворотним пунктом. Воно справить приголомшливе враження в Росії, як і на так званий, глибинний народ, який вірить своєму телевізору, так і на ситуацію в бункері, де всім буде ясно тоді, що війну програно, приховати нічого неможливо. І ось у Путіна настануть тоді дуже важкі часи.

Просто ми чекаємо на ендшпіль. У розрахунках Кремля ендшпілем буде взяття Слов’янська, і на інерції цього успіху нав’язування знову припинення вогню — по суті — поділ України.

А успіхом українських сил буде взяття Херсона та повний психологічний колапс Росії, коли всі зрозуміють невідворотність поразки. Ось що, яка драма на нас чекає в останні місяці літа 2022 року“.

Андрій Піонтковський – російський політолог, публіцист, кандидат фізико-математичних наук. Автор низки праць на політичну тематику, провідний науковий співробітник Інституту системного аналізу РАН, член Американської математичної спілки. Активно засуджує путінський режим, через що в 2016 році мусив покинути Росію. Вважає “путінізм вищою і заключною стадією бандитського капіталізму в Росії”.

Фото: Радіо Свобода

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