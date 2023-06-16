На Київщині внаслідок ракетного удару постраждали двоє дітей та бабуся (фото)

На Київщині внаслідок ракетного удару, завданого Росією в пʼятницю, 16 червня, постраждали двоє дітей та бабуся, пошкоджені понад 30 будинків.

Про це повідомляє НСН з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

“Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині”, повідомив Нєбитов.

Правоохоронці додали, що дані щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

Водночас за даними ДСНС України, внаслідок ворожої атаки в одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків.

“За попередніми даними постраждало 3 особи, з них двоє дорослих і одна дитина”, йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку на площі 50 кв.м. Зруйновано 3 житлові будинки, 15 – пошкоджено, 2 господарчі споруди.

Вдень, 16 червня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну атаку та запуск Росією “Калібрів” з акваторії Чорного моря.

У Київській області та на підступах до столиці працювала ППО.

За даними Повітряних сил, було збито 12 ракет – 6 “Кинджалів” і 6 “Калібрів”, а також два розвідувальні БПЛА.

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