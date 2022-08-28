На якому напрямку росія втрачає наступальний потенціал – висновки ISW

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, на якому напрямку російська армія втрачає наступальний потенціал.

Оперативне командування “Південь” раніше повідомляло, що 27 серпня російська диверсійно-розвідувальна група у складі десяти осіб, намагалася провести штурмову операцію на Херсонщині.

Ці дані дозволяють припустити, що наступальні можливості рф на півдні України ще більше погіршилися, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає NNS з посиланням на zn.ua.

За твердженням фахівців група, яка налічує десять осіб є занадто малою, щоб ефективно діяти як маневрова одиниця.

Якщо ОК “Південь” правильно вказало чисельність і завдання цього підрозділу, це означатиме, що російські сухопутні сили значно деградували, а військові ешелони розташовуються занадто низько, щоб мати змогу досягти значних успіхів.

Оскільки ISW не мають можливості самостійно встановити поточний розмір окупаційних штурмових ешелонів, які ведуть бойові дії в південній операційній зоні, аналітики беруть до уваги звіти українських відомств, а також результати кампанії з ослаблення російських логістичних можливостей на Херсонщині. Опублікована інформація дає підстави зробити висновок, що наступальний потенціал РФ значно послабився, а бойовий дух російських військових знаходиться на низькому рівні.

За попередню добу в південній операційній зоні ЗСУ знищили два склади боєприпасів, два опорні пункти та дев’ять одиниць військової техніки росіян.

Тим часом противник зосереджує основні зусилля на донецькому напрямку. Українські захисники відбили наступ окупантів на слов’янському, бахмутському та авдіївському напрямках.

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