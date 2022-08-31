Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, якими рф бачить мирні переговори: коли делегація з москви приїхала, поклала ультиматум про капітуляцію нашої сторони, а делегація з Києва на це погодилася. Та наша позиція інша.

Про це він розповів під час інтерв’ю Радіо Свобода, передає NNS.

Київ наполягає на проведенні діалогу, під час якого сторони шукатимуть взаємоприйнятні рішення, а москва особисто проявить повагу до суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

«Коли росія змінить свій підхід, перестане жити своїми фантазіями про те, що вони переможуть у цій війні – тоді подивимося, може виникнути вікно для переговорів», пояснив Кулеба.

Він додав, що Київ зрозумів, що зараз діалог з москвою неможливий, коли російський ультиматум так і не вдалося перетворити в діалог між двома сторонами.

Київ та москва призупинили мирні переговори 17 травня. Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснює, що зараз рф не потрібні справжні перемовини та підписання якогось стабільного документа, а лише оперативна пауза для відновлення військ та нарощування бойової готовності.

Дмитро Кулеба в своєму інтерв’ю наголосив, що Євросоюз має закрити кордони для росіян.

«Після спрощення візового режиму в 2007 році москва напала на Грузію, почала війну з Україною, вчинила безліч злочинів – і все це за підтримки населення. Щоб змінити росію, потрібно зачинити двері російським туристам», заявив він.

Крім того, очільник українського МЗС вважає, що громадяни білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Євросоюзу.

«Безумовно. білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненою російською федерацією», відповів Кулеба на питання журналіста щодо того, чи мають візові обмеження торкнутися й білоруських громадян.

Нагадаємо, 30 серпня Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Праги, де він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, на якій розглядатиметься питання заборони видачі туристичних віз громадянам росії.