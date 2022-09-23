Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставив на місце главу російської дипломатії сергія лаврова на Радбезі ООН за непристойний випад у бік українського президента Володимира Зеленського.

Російська делегація в ООН на чолі з головою МЗС сергієм лавровим вкотре продемонструвала свою невихованість і дворовий рівень дипломатії.

Про це повідомляє NNS з посиланням на УНІАН.

Що робив і говорив Лавров

Лавров спершу запізнився на засідання РБ ООН приблизно на півтори години, прийшовши лише тоді, коли прийшла його черга для виступу.

У своїй промові так званий дипломат вкотре повторив російські пропагандистські тези про “злочини київського режиму”, який покривають США і їхні союзники. Також лавров звинуватив українців у “нацизмі”, а також сказав, що “Україна остаточно перетворилася в тоталітарну державу неонацистського спрямування”.

“США і їхні союзники при потуранні міжнародних правозахисних інститутів вісім років планомірно покривають злочини київського режиму, вибудовуючи свою політику щодо Зеленського, виходячи з відомого американського принципу: він, звичайно, с*чий син, але він наш с*чий син”, сказав лавров.

Після виступу голова МЗС росії встав і пішов із зали засідань, як тільки почав виступати наступний доповідач, голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Як відзначили західні журналісти, на обличчі Клеверлі було видно презирство до дій лаврова.

Як Кулеба поставив на місце лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не обійшов увагою боягузливу поведінку лаврова, який, нагадаємо, ледве отримав американську візу, щоб потрапити в ООН.

Кулеба зазначив, що лавров втік із засідання Радбезу ООН так само швидко, як російські солдати з поля бою.

“Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати”, зауважив український міністр.

Він також зазначив, що за час свого існування ООН чула й бачила багато чого, але “обсяг сьогоднішньої брехні від російських дипломатів є безпрецедентним”. За словами голови МЗС України, виступ лаврова був насичений пропагандистськими гаслами та необґрунтованими звинуваченнями щодо України.