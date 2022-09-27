Коли треба приймати йодид калію та як діяти при ядерному ударі

У росії терміново закуповують значну кількість препаратів з вмістом йодид калію. Все це відбувається на тлі погроз з боку рф застосувати ядерну зброю.

Росія купує йодид калію

Як передає NNS, про це стало відомо з порталу Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель, де з’явилася така позиція на суму майже п’ять мільйонів рублів (приблизно 3,1 млн грн). Постачання фармацевтичної субстанції — калію йодиду — призначене для потреб ФГУП НВЦ “Фармзахист” ФМБА росії.

Точна сума закупівлі становить 4,85 млн рублів. Заявка розміщена 16 вересня поточного року та редагувалася 26 вересня.

Федеральне медико-біологічне агентство, яке проводить закупівлю, це федеральний орган, що забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення, а також організацію системи охорони здоров’я на підприємствах стратегічно значущих галузей з особливо небезпечними умовами праці. Агенція обслуговує понад 3 мільйони людей, які проживають у 20 закритих адміністративних територіальних утвореннях, 39 містах-супутниках та наукоградах та в місті Байконур у Казахстані.

У мережі, однак, багато хто відразу вказав на те, що це планові щорічні закупівлі препарату, який використовується для різних потреб. Цьому були знайдені і докази замовлень минулого року та раніше.

Більше того, як пише Телеграф, що йодид калію має захищати щитовидну залозу від радіоактивного йоду, а його виділення в довкілля пов’язане не з наслідками застосування ядерної зброї, а з наслідком аварій на ядерних АЕС.

Коли і кому треба приймати йодид калію

Йодистий калій є засобом екстреної йодної профілактики. Він вводиться в організм лише за фактом радіаційної аварії та при впливі на людину радіоактивних ізотопів йоду.

У випадку ядерного зараження кожна людина старша за 12 років повинна прийняти 125 мг препарату, діти 3-12 років — 62,5 мг, діти від одного місяця до трьох років — 32 мг, а немовлятам до одного місяця рекомендовано – 16 мг. Людям віком понад 40 років — за винятком вагітних жінок або тих, які продовжують грудне вигодовування — приймати калію йодид не потрібно: в такому віці щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод, а прийом йодиду калію може призвести до порушеннь функції щитоподібної залози, зокрема гіпотеріозу.

Чому йодид калію не можна пити для профілактики

Приймати таблетки йодиду калію з профілактичною метою заздалегідь неприпустимо. Препарат діє лише короткий час.

При тривалому прийомі він спричиняє порушення роботи щитовидної залози, а також може виявитися “безкорисним” при необхідності екстреної профілактики під час реальної радіаційної небезпеки.

Водночас тимчасова блокада функції щитовидної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не відбивається на стані здоров’я дітей та дорослих.

Як діяти при ядерному ударі

У зв’язку з погрозами путіна застосувати ядерну зброю, у мережі почали з’являтися поради щодо того, як зібрати “тривожний ядерний рюкзачок” та що робити у випадку, якщо удар таки відбудеться.

“Почнемо з того, що зберемо… Всі речі треба запакувати або в поліетиленові пакети, або тримати в оригінальній запечатаній упаковці. Це важливо!”, зазначає Роман Павлюк із Intellias Ukraine, який спробував “зібрати свій досвід із занять по ЦО (цивільної оборони – ред.), фізики, зокрема ядерної”.

Однією з базових, але простих для втілення речей є мати зі собою запечатану маску FFP2/3, а краще дві. Вона важить 10 грам, і можна “розкласти по кишенях усіх курток”.

Однак з чого складається «тривожний ядерний рюкзачок»?

Два комплекти зручних штанів, найкраще військових, оскільки там щільна півсинтетична тканина. 5 шт. поліетиленових дощовиків 5-10 пар бахіл, можна медичні. Рулон сміттєвих пакетів, бажано чим потовстіших. 6 шт. Респіратори FFP2, а ще краще FFP3. “Рекомендовано нашого виробництва. Кожен в окремій упаковці!” Скотч, ідеально армований, по факту будь-який 4 пари гумових господарських рукавиць 1 шт окуляри робочі, такі як для роботи з болгаркою 3 упаковки паперових салфеток 2 флакони змивки для лаку для нігтів (ацетон) 3 л. води у поліетиленовій тарі. Чим товстіші стінки — тим краще. Компас механічний. Саме механічний, а не на телефоні. Карти місцевості або куплені, або роздруковані з Інтернету. Олівець, ручка у придачу. Ну і головне: лічильник Гейгера або він же детектор радіації. Його купляємо один на сім’ю. Само-собою, слід потурбуватися і про павербанк і/або батарейки для нього. (Опціонально) Радіоприймач, обов’язково з КХ/СХ діапазоном. Тим не менше, ми припускаємо, що зв’язку з ЦО не буде, так як вона буде зруйнована у результаті вибуху.

Що робити одразу після оповіщення про ядерну небезпеку

Передусім потрібно взяти всі вищеперераховані речі і перебратися у приміщення якомога глибше, щонайменше підвал. Якщо удар застав на вулиці – згодиться шпарина, яма і щось на кшталт цього.

Важливо позбутися металевих пристроїв, зокрема гаджетів, електроніки. Принаймні, тримати їх подалі від тіла. Коли удар відбувся – краще лягти на підлогу, обличчям вниз, очі затулити долонями.

Ядерний підрив може бути: наземний, повітряний, підземний, і висотний. У них різний радіус ураження та гострота впливу на організм. Якщо це навіть наземний удар, то в надійному сховку його цілком ймовірно пережити без миттєвих летальних наслідків:

“У глибокому підвалі, наприклад, на -2, -3 поверсі і далі, ядерний удар можна пережити навіть в епіцентрі, якщо підрив буде повітряний. Тому говорити, що епіцентр — це 100% смерть все ж не варто. І ховатися треба завжди, навіть якщо ви раптом знаєте, що у ваш район точно летить «ядерка».

Вибух: подальші дії

“Удар, вибух… чекаємо, коли все відшумить і стихне, тобто пройде ударна хвиля і починаємо евакуацію. Якщо вас не завалило і при вас ядерний рюкзак, тоді діємо далі по плану», – йдеться в повідомленні Павлюка, він пропонує такий алгоритм дій: