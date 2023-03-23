Коли переводити годинник навесні 2023 року – названо точний час

Коли потрібно переводити годинник на літній час в Україні у 2023 році. Зміни відбудуться вже незабаром.

Про це нагадує НСН.

Коли переводити годинник на літній час у 2023 році

Згідно із законом від 1996 року, переведення годинників на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня о 3:00 ночі.

У 2023 році цей день випадає на 26 березня. Стрілки треба буде перевести на 1 годину вперед.

Це означає, що весь свій графік українцям доведеться посунути так, щоби починати справи на одну годину раніше. Раніше прокидатись, раніше приходити на роботу і навчання тощо. При цьому також збільшиться тривалість світлового дня.

Навіщо переходити на літній час – плюси і мінуси

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:

економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;

збільшення тривалості світлового дня;

зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:

у сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна;

у високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого;

переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров’ю.

В Україні кілька разів хотіли скасувати переведення годинників. Але щоразу Верховна Рада провалювала голосування.

Які годинники потрібно переводити

Зазначимо, що практично усі електронні пристрої, приєднані до інтернету, переводять годинники самостійно. Йдеться про смартфони, комп’ютери, планшети, смарт-годинники, фітнес-браслети та гаджети типу розумних телевізорів.

Переведення потребуватимуть механічні годинники, а також годинники на деяких пристроях, які не отримують інформацію про точні час та дату з мережі – кухонні плити, мікрохвильові печі тощо.

Як підготуватись до зміни часу

За словами лікарів, така раптова зміна добових ритмів може негативно позначитись на здоров’ї людини, адже збиває її звичний графік. Зокрема симптоми погіршення можуть відчути люди із серцево-судинними захворюваннями. Також різка зміна може завдати шкоди імунітету. Ось чому варто готуватись до переведення годинників заздалегідь. Зробити це можна так:

гуляйте перед сном, щоби наситити організм киснем, міцніше заснути і краще виспатись;

робіть легку ранкову руханку, щоби ефективніше прокинутись;

не забувайте снідати – ситний сніданок дозволить запустити організм після нічного сну на повну потужність.

Джерело: «Обозреватель»

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