Хто з українців має право на надбавки до пенсії у розмірі 1000 гривень

Українці мають право на надбавки до пенсії. У кого вони становлять до 50% від прожиткового мінімуму.

Додаток до пенсії можуть отримати особи, які мають статус жертв нацистських переслідувань.

Як передає NNS, про це пише «Соціальна інформаційна платформа».

У 2000 році Верховна Рада України ухвалила закон «Про жертви нацистських переслідувань». Відповідно нього особами, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, є:

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни;

особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, або на території окупованих ними інших держав;

діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків та в місцях відбування батьками примусових робіт;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням.

До жертв нацистських переслідувань належать також особи, яких у роки Другої світової війни насильно вивезли з території держав, що після 1944 року увійшли до складу колишнього СРСР. А також – особи, які після звільнення з концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання та місць примусових робіт були переселені на територію України.

Державні пільги

Особи, які мають відповідний статус, отримують від держави низку пільг, зокрема, право на надбавку до пенсії. Розмір надбавки встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 липня 2022 року він складає 2027 грн.

Отже, особи, які постраждали від нацистів, мають право на доплату до пенсії у наступних розмірах:

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю І групи – 50% (1013,50 грн);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІ групи – 40% (810,80 грн);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІІ групи – 30% (608,10 грн);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення 15% (304,05 грн);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення, нагороджені медаллю – 20% (405,40 грн);

подружжя померлих жертв нацистських переслідувань – 10% (202,70 грн);

подружжя померлих осіб з інвалідністю з числа в’язнів – 25% (506,75 грн).

Обирається один вид надбавки

Інколи трапляється так, що людина може одночасно мати право на надбавку і за вказаним вище законом і за Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однак, дві надбавки до пенсії не можуть бути призначені, тому потрібно обрати одну, найбільш вигідну. Хоча їх розміри і принцип призначення приблизно співпадають. Для отримання надбавки необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду, пред’явити посвідчення жертви нацистських переслідувань і написати заяву на перерахунок пенсії.

Підтвердження статусу

Посвідчення статусу жертв нацистських переслідувань видається органами соціального захисту. Однак, документи, що підтверджують такий статус, зібрати буває досить складно. Адже мова про події, які відбулись 77 років тому. Важливо знати: для підтвердження відповідного статусу жертви нацистських переслідувань приймаються довідки, видані:

органами служби безпеки;

державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

довідки з архівів-музеїв, утворених в тому числі в місцях розташування

колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау,

Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового

тримання і примусових робіт у роки Другої світової війни;

архівами іноземних антифашистських організацій.

В окремих випадках посвідчення жертви нацистських переслідувань можуть видаватися також на підставі витягу з документів особової справи за місцем роботи або, наприклад, з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи.

Підтвердженням можуть служити і свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Німеччині або в інших державах. До документів про факт нацистських переслідувань, складених іноземною мовою та засвідчених у відповідній державі, обов’язково додається переклад на українську мову (також засвідчений нотаріально).

У разі відсутності документів про факт нацистських переслідувань факт і період перебування в місцях примусового тримання може бути встановлений в судовому порядку.

Треба розуміти, що людей, які стали жертвами фашизму в роки Другої світової війни, як і ветеранів тих часів, дедалі стає все менше. Незабаром українським посадовцям, ймовірно, доведеться допрацьовувати відповідні закони, щоб визначитися зі статусом жертв вже нинішньої війни. Адже сьогодні ми маємо, і сучасних дітей війни, і чимало осіб, які пройшли фільтраційні табори, були насильно вивезені до росії, і однозначно потребуватимуть допомоги від держави.