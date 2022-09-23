Хто з пенсіонерів може оформити надбавку до пенсії у 1013 грн

В Україні на регулярні доплати до пенсії претендують особи, які свого часу накопичили необхідний розмір стажу. Хто може оформити надбавку до пенсії у 1013 грн.

Крім цього, влада час від часу анонсує й інші види надбавок, наприклад, перерахунок за віком.

Про це NNS передає з посиланням на РадіоТрек.

У жовтні, зокрема, на таку доплату очікують ті, кому виповнилося від 70 до 75 років. На постійній основі їм мають доплачувати по 300 грн щомісяця.

Також на надбавки претендує ще одна категорія громадян – жертви нацистських переслідувань. Їм, залежно від статусу, доплачують від 300 до 1013 грн на місяць.

Хто вважається жертвою нацистських переслідувань?

В Україні є Закон «Про жертв нацистських переслідувань», який відносить до цієї категорії наступних осіб:

особи, яку були ув’язнені у концтаборах і гетто за часів Другої світової війни;

особи, які були насильно вивезені до Радянського Союзу або Німеччини чи інших країн, і змушені були там працювати;

особи, які народилися у в’язницях і концтаборах;

особи, батьки яких піддавалися репресіям через свої політичні погляди, партизанство тощо.

Розмір надбавки залежить від того, чи має особа інвалідність внаслідок цих подій.

Загалом, суми такі:

І група – 1013 грн

ІІ група — 810 грн

ІІІ група — 608 грн

Колишні в’язні концтаборів — 304 грн

Колишні в’язні концтаборів, яких нагородили медаллю — 405 грн

Один із подружжя, партнер якого помер і був в’язнем концтаборів — 202 грн.

Зазначимо, оформити при цьому можна лише одну з надбавок.

Як оформити надбавку до пенсії?

Потрібно оформити спеціальне посвідчення або отримати довідку від однієї зі служб:

органи служби безпеки;

державні архіви;

міжнародна служба розшуку «Червоний Хрест»;

архіви іноземних антифашистських організацій.

Якщо документи відсутні, можна добиватися нарахування надбавки через суд.

Названо 5 обов’язкових умов для дострокового виходу на пенсію за віком