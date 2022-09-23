Хто з пенсіонерів може оформити надбавку до пенсії у 1013 грн

В Україні на регулярні доплати до пенсії претендують особи, які свого часу накопичили необхідний розмір стажу. Хто може оформити надбавку до пенсії у 1013 грн.
Крім цього, влада час від часу анонсує й інші види надбавок, наприклад, перерахунок за віком.
Про це NNS передає з посиланням на РадіоТрек.
У жовтні, зокрема, на таку доплату очікують ті, кому виповнилося від 70 до 75 років. На постійній основі їм мають доплачувати по 300 грн щомісяця.
Також на надбавки претендує ще одна категорія громадян – жертви нацистських переслідувань. Їм, залежно від статусу, доплачують від 300 до 1013 грн на місяць.
Хто вважається жертвою нацистських переслідувань?
В Україні є Закон «Про жертв нацистських переслідувань», який відносить до цієї категорії наступних осіб:
- особи, яку були ув’язнені у концтаборах і гетто за часів Другої світової війни;
- особи, які були насильно вивезені до Радянського Союзу або Німеччини чи інших країн, і змушені були там працювати;
- особи, які народилися у в’язницях і концтаборах;
- особи, батьки яких піддавалися репресіям через свої політичні погляди, партизанство тощо.
Розмір надбавки залежить від того, чи має особа інвалідність внаслідок цих подій.
Загалом, суми такі:
- І група – 1013 грн
- ІІ група — 810 грн
- ІІІ група — 608 грн
- Колишні в’язні концтаборів — 304 грн
- Колишні в’язні концтаборів, яких нагородили медаллю — 405 грн
- Один із подружжя, партнер якого помер і був в’язнем концтаборів — 202 грн.
Зазначимо, оформити при цьому можна лише одну з надбавок.
Як оформити надбавку до пенсії?
Потрібно оформити спеціальне посвідчення або отримати довідку від однієї зі служб:
- органи служби безпеки;
- державні архіви;
- міжнародна служба розшуку «Червоний Хрест»;
- архіви іноземних антифашистських організацій.
Якщо документи відсутні, можна добиватися нарахування надбавки через суд.
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