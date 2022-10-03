У Держприкордонслужбі розповіли, хто може виїжджати з України до ЄС за внутрішнім паспортом.

Виїхати за внутрішнім паспортом громадянина України до Європейського Союзу можуть жінки, діти та інваліди, які евакуюються із зон бойових дій.

Як передає NNS, про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

«Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України», йдеться в заяві.

Водночас у Держприкодонслужбі рекомендують українцям звернутися до компетентного органу країни ЄС, до якої планується поїздка — там розкажуть, чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну внутрішнього паспорта.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснював, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.