Який має бути стаж для виходу на пенсію у 2023 році

Cтаж для виходу на пенсію у наступному році зміниться. Що буде з правилами для отримання пенсійних виплат.
У скільки українці зможуть піти на заслужений відпочинок у 2023 році розповідає NNS з посиланням на матеріал 24 каналу.
Умови виходу на пенсію
Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. У наступному році правила зміняться, тож для того, що вийти на пенсію потрібно буде мати вже як мінімум 30 років страхового стажу.
Такі зміни пов’язані з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.
Правила виходу на пенсію у 2022 році
Ті хто має не менше 29 років страхового стажу у віці 60 років.
Якщо страховий стаж складає 19 – 29 років – у 63 років.
Маючи 15 – 19 років страхового стажу можна розраховувати на пенсію у 65 років.
Стаж для виходу на пенсію у 2023 році
Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.
Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.
Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.
Довідково
Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.
Середня пенсія зросла
За останній квартал середня пенсія в Україні зросла на 321,75 гривні або на 7,3% до 4 759,2 гривні, згідно з даними Пенсійного фонду.
З початку року – на 767,67 гривні, або на 19,2%. При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.
Що стосується кількості пенсіонерів, то їх нині 10,7 мільйона осіб, з них 2,7 мільйона – працюючих. Найчастіше українці отримують від 2 до 3 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2 тисяч гривень – 0,64%,
- до 3 тисяч гривень – 38,44%,
- до 4 тисяч гривень – 23,54%,
- до 5 тисяч гривень – 11,40%,
- до 10 тисяч гривень – 19,07%,
- Понад 10 тисяч гривень – 6,91%.
Як розрахувати свій розмір пенсії: покрокова інструкція
Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який допоможе спрогнозувати розмір майбутньої пенсії українців. Для цього система враховує вік, стаж, а також ваш заробіток.
- Авторизуйтеся. Насамперед треба авторизуватися на сайті ПФУ. Далі відкрити розділ Портал персональних послуг і обрати Пенсійний калькулятор. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис чи BankID.
- Оберіть алгоритм розрахунку пенсії. Тут треба бути уважним, адже за замовчуванням стоїть варіант “За введеними даними”. Треба обрати “З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку”. У Пенсійному фонді наголошують: варіант розрахунку пенсії важливий, адже з його допомогою можна перевірити, чи маєте ви право на пенсію по досягненні певного віку.
- Перевірте персональні дані. Перевірте, чи правильно ви заповнили усі дані та, за потреби, актуалізуй інформацію.
- Додайте періоди трудової діяльності. Ви можете не побачити деяких місць роботи у згаданому переліку, тож їх треба буде ввести самостійно. Для цього натисніть на “Додати період”: введіть місце та період роботи, а також розмір заробітної плати.
- Розрахунок. Після заповнення усіх даних натисніть на кнопку “Зберегти та розрахувати”. Потім ви побачите свою розраховану пенсію, а всі введені дані зберігатимуться та показуватимуться при наступному вході до Пенсійного калькулятора.
На які виплати впливає страховий стаж, крім пенсії