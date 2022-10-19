Який має бути стаж для виходу на пенсію у 2023 році

Cтаж для виходу на пенсію у наступному році зміниться. Що буде з правилами для отримання пенсійних виплат.



У скільки українці зможуть піти на заслужений відпочинок у 2023 році розповідає NNS з посиланням на матеріал 24 каналу.

Умови виходу на пенсію

Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. У наступному році правила зміняться, тож для того, що вийти на пенсію потрібно буде мати вже як мінімум 30 років страхового стажу.

Такі зміни пов’язані з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

Правила виходу на пенсію у 2022 році

Ті хто має не менше 29 років страхового стажу у віці 60 років.

Якщо страховий стаж складає 19 – 29 років – у 63 років.

Маючи 15 – 19 років страхового стажу можна розраховувати на пенсію у 65 років.

Стаж для виходу на пенсію у 2023 році

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Довідково

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Середня пенсія зросла

За останній квартал середня пенсія в Україні зросла на 321,75 гривні або на 7,3% до 4 759,2 гривні, згідно з даними Пенсійного фонду.

З початку року – на 767,67 гривні, або на 19,2%. При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

Що стосується кількості пенсіонерів, то їх нині 10,7 мільйона осіб, з них 2,7 мільйона – працюючих. Найчастіше українці отримують від 2 до 3 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 2 тисяч гривень – 0,64%,

до 3 тисяч гривень – 38,44%,

до 4 тисяч гривень – 23,54%,

до 5 тисяч гривень – 11,40%,

до 10 тисяч гривень – 19,07%,

Понад 10 тисяч гривень – 6,91%.

Як розрахувати свій розмір пенсії: покрокова інструкція

Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який допоможе спрогнозувати розмір майбутньої пенсії українців. Для цього система враховує вік, стаж, а також ваш заробіток.

Авторизуйтеся. Насамперед треба авторизуватися на сайті ПФУ. Далі відкрити розділ Портал персональних послуг і обрати Пенсійний калькулятор. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис чи BankID. Оберіть алгоритм розрахунку пенсії. Тут треба бути уважним, адже за замовчуванням стоїть варіант “За введеними даними”. Треба обрати “З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку”. У Пенсійному фонді наголошують: варіант розрахунку пенсії важливий, адже з його допомогою можна перевірити, чи маєте ви право на пенсію по досягненні певного віку. Перевірте персональні дані. Перевірте, чи правильно ви заповнили усі дані та, за потреби, актуалізуй інформацію. Додайте періоди трудової діяльності. Ви можете не побачити деяких місць роботи у згаданому переліку, тож їх треба буде ввести самостійно. Для цього натисніть на “Додати період”: введіть місце та період роботи, а також розмір заробітної плати. Розрахунок. Після заповнення усіх даних натисніть на кнопку “Зберегти та розрахувати”. Потім ви побачите свою розраховану пенсію, а всі введені дані зберігатимуться та показуватимуться при наступному вході до Пенсійного калькулятора.

На які виплати впливає страховий стаж, крім пенсії