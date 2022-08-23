Які пільги для переселенців передбачені в Україні – перелік

ВПО можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати, також для переселенців в Україні існують особливі пільги.

Яка допомога та пільги передбачені для ВПО в Україні – про це повідомляє NNS з посиланням на Факти ICTV.

Як отримувати пільги

Передусім, для отримання пільг та прав, які призначені для переселенців – необхідно мати відповідну довідку.

Вам необхідно офіційно зареєструватись як внутрішньо переміщена особа й отримати довідку та відповідний статус. Адже користуватися пільгами мають право лише переселенці (ВПО).

Які пільги для переселенців передбачені

В Україні діє Закон Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який і регулює права та пільги для ВПО.

Переселенці мають рівні права на отримання медичної допомоги в державних та комунальних закладах та влаштування дітей у навчальні заклади за кошти державного бюджету.

Після закінчення воєнного стану діти-ВПО отримуватимуть безкоштовне харчування.

Також ВПО мають право отримувати матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні послуги. Переселенці також можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Уряд спростив процедуру реєстрації для ВПО про призначення допомоги по безробіттю. Тепер це можна робити не лише через центри зайнятості, а й за допомогою електронного звернення.

Якщо ВПО не мають документів для надання статусу безробітного, вони просто подають до центру зайнятості заяву про припинення трудових відносин, складену особисто. Єдине – така заява має бути нотаріально засвідчена.

Також законодавством передбачені виплати для безробітних ВПО, які не залежать від додаткової допомоги.

Якщо в особи строковий стаж був менше шести місяців, така допомога здійснюється у розмірі 650 грн, а якщо більше шести – 1 800 грн.

Максимальний розмір по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. Це трохи більше, ніж 9 тис. грн.

До основних пільг для ВПО можна віднести:

спрощена процедура для припинення ФОП – здійснюється лише за заявою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури);

спрощена процедура для реєстрації ВПО як юридичної особи або як фізичної особи-підприємця;

право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання;

програми з пільговим кредитуванням для будівництва чи придбання житла.

Також варто зазначити, що для ВПО-підприємців діють особливості щодо нарахування та сплати ЄСП.

Тобто на період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його закінчення, штрафні санкції, визначені законом про збір ЄСП, не застосовуються.

Також відбулись зміни, які стосуються плати за землю, екологічного податку, податку на нерухомість, де на період воєнного стану такі нарахування не здійснюються.

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