Щоб отримати громадянство України потрібно буде скласти іспити – Верховна Рада 18 жовтня прийняла за основу відповідний законопроєкт.

Проєкт закону у першому читанні підтримали 309 нардепів, його очікує подальший розгляд у другому читанні, передає NNS з посиланням сайті ВРУ.

Так, зокрема, іноземці та апатриди упродовж двох років з моменту прийняття громадянства України зобов’язані скласти декілька іспитів.

Щоб отримати громадянство України іноземці та особи без громадянства мають скласти іспити:

з основ Конституції України;

з історії України;

на рівень володіння державною мовою, визначений Нацкомісією.

Такі іспити, згідно з законопроєктом, доведеться здавати і тим, хто отримав громадянство нещодавно, зокрема їх потрібно буде скласти протягом двох років з моменту отримання громадянства.

Винятки з правил

У законі також передбачено уникнення таких іспитів для людей, які мають визначні заслуги перед країною, або надання громадянства яким становить державний інтерес для України.

У документі наводять приклад, що це можуть бути військові, які служать за контрактом у ЗСУ.

Також від складання іспитів звільняються діти та люди, які мають стійкі психічні чи інтелектуальні порушення.

Крім того, депутати пропонують оновити підстави для втрати громадянства України, зокрема через незадовільний результат тестів або ж відмову припинити громадянство іншої країни. Якщо вони не складуть відповідних іспитів протягом двох років, це буде підставою для втрати громадянства України.