Лінія фронту в Україні рухається і раніше безпечні місця можуть стати ризикованими. Як зрозуміти, коли потрібно евакуюватися з небезпечного місця і що з собою взяти.

Якщо після прямого заклику до евакуації, ви залишається вдома, то підставляєте наших військових. Усі деталі про евакуацію розповіла комунікаційна менеджерка Центру реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС “ЯРМІЗ” Олена Кошелєва, передає NNS.

За яких умов точно потрібно евакуюватися

якщо бойові дії наближаються до вашого населеного пункту і ви чуєте звуки обстрілів;

якщо військові сказали вам, що потрібно евакуюватися. Інакше потім воїни будуть ризикувати своїм життям, щоб доставити вам ліки чи помогти з евакуацією, коли вже буде пізно.

Якщо ви не знаєте, як на довго покидає дім, візьміть з собою:

документи;

ліки, які ви завжди приймаєте;

медикаменти на випадок поранення;

їжу на 3 дні, яка не псується і її можна готувати без вогню. Важливо, щоб вона була поживна, але не важка для носіння;

засоби гігієни – сухі й вологі серветки, антисептики, зубну щітку і пасту;

павербанк, ліхтарики, сірники та запальнички.

До речі, розраховуйте їжу так, щоб ви могли поділитися нею з іншими людьми.

Подбайте і про список речей, які ви будете брати дитині. Важливо прихопити теплий та змінний одяг. Крім того, не забороняйте дитині взяти улюблену річ або іграшку, адже це емоційна прив’язка й вашому малюку буде легше перенести стрес. Наприклад, можна взяти альбом для малювання та олівці.

Як поводитися, якщо ви прихистили у себе людину, яка втратила дім

Ви повинні розуміти, що людина може бути замкненою. Можливо, вона не хоче говорити про те, що пережила. Саме тому деякий час краще її не чіпати.

Не вимагайте, у переселенців аби, вони відкривалися вам. Якщо вже запрошуєте до себе людину в біді, то ставтеся до неї з розумінням, а не з якимись очікуваннями.

Джерело: 24 канал