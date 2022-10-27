Як українцям отримати тисячу доларів США грошової допомоги від $1K Project

Українці можуть отримати тисячу доларів США грошової допомоги від благодійного проєкту $1K Project. NNS розповідає, як це зробити.

$1K Project Ukraine – це волонтерська ініціатива, спрямована на пряме об’єднання спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським родинам, які постраждали від війни росії в Україні.

Цей проєкт створив американський підприємець українського походження Алекса Іскольда.

Вперше $1K Project був запущений ще у 2020 році як програма допомоги сім’ям, що постраждали від пандемії Covid-19. Тоді вдалося зібрати понад $3 млн. Тобто понад 3 тисячі сімей отримали фінансову допомогу.

Іскольд — партнер українського венчурного фонду TAVentures. Коли 24 лютого рф розпочала повномасштабну війну проти України, в TAVentures запропонували Іскольду створити аналогічний до американського проєкт для допомоги українським родинам. І 25 лютого було вже запущено $1k Project.

Як отримати тисячу доларів грошової допомоги

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі 1 тисячі доларів США. Фактично її виплачують родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

Фінансову допомогу можуть отримати як ВПО, так і ті, хто виїхав за кордон. Під час опрацювання заявок пріоритет надають мамам з дітьми та бабусям. Чоловікам здебільшого відмовлятимуть.

Для отримання фінансової допомоги потрібно заповнити заявку. Для цього потрібно перейти на сайт проєкту $1K і заповнити коротку форму – вкажіть електронну адресу, номер телефону, ПІБ, дату народження, місто, адресу тощо.

Також вам необхідно буде завантажити сімейне фото – це обов’язкова умова.

Обов’язково треба додати посилання на ваші соціальні мережі. Це важливо, бо спонсори не зможуть розглянути вашу заявку, якщо ви не надішлете соцмережі.

В кінці натисніть кнопку “Подати“. І Готово! Ви подали заявку, тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати.

Після цього команда $1K зв’язує конкретного спонсора з родиною. Кошти надсилаються через платіжну систему Wise. Якщо бракує якоїсь інформації в заявці, волонтери $1KProject зв’яжуться з вами для уточнення.

До речі, важливою умовою є підписка на сторінки $1KProject у Facebook або Instagram, щоб представники проєкту змогли поспілкуватися з вами та підтвердити вашу особу.