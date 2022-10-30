Як українцям не втратити щомісячні виплати ВПО – роз’яснення

Щоб не втратити щомісячні виплати ВПО при зміні місця фактичного проживання, внутрішньо переміщеній особі потрібно стати на облік за новим місцем перебування.

Як передає NNS, відповідне роз’яснення оприлюднило Мінсоцполітики.

ВПО повідомляють орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання, зазначили у відомстві.

“Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання”, йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Факт проживання/перебування ВПО за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

Якщо ВПО не знайдуть за фактичним місцем проживання/перебування, представник територіального органу Нацсоцслужби зробить відповідний запис в акті. І залишить повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку. Це треба, щоб пройти ідентифікацію.

“У разі коли ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця”, йдеться у роз’ясненні.

Щомісячні виплати ВПО поновлюються, коли людина з правом на таку виплату стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання.

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