Детальна покрокова інструкція з фото, як перевірити статус заявки на платформі єДопомога.

Українська влада співпрацює з міжнародними організаціями, щоб ефективніше допомагати громадянам України під час війни.

Наприкінці травня 2022 року в українців з’явилася можливість залишати заявки на допомогу через соціальну платформу єДопомога.

NNS надає покрокову інструкцію, як перевірити статус заявки на платформі єДопомога.

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога

Зайдіть на платформу єДопомога.

Оберіть категорію Виплати від міжнародних організацій.

Натисніть кнопку Перевірити статус заявки.

Вкажіть свої дані: РНОКПП (ІПН), тип документа та його номер.

Після цього на екрані має з’явитися статус заявки.

Яким може бути статус заявки

Заявка не знайдена — ви не надсилали дані через єДопомогу.

Заяву прийнято — ваша заява міститься в переліку заяв, які успішно надійшли до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики.Коли одна з міжнародних організацій звернеться щодо виплати вашій категорії громадян, ваші дані будуть передані їй.

Виплата членам вашої сім’ї вже відбулась — хтось із членів вашої родини, яких ви вказали у заявці, вже отримав виплату.

Інша Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації RED ROSE CDS LIMITED — ваші дані вже є в реєстрах на допомогу від міжнародних організацій.

Заявка в процесі верифікації — тобто заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики та наразі відбувається перевірка поданих даних.

Заявка успішно верифікована — дані перевірили та підтвердили.

Заявка не пройшла верифікацію — вказані вами статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. У такому випадку зверніться до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після цього ви зможете повторно подати заявку.

Заявка містить помилки — під час заповнення ви допустилися помилок. Вам потрібно перевірити заявку та відправити повторно.

Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій — ваша заявка успішно пройшла усі етапи верифікації та буде передана міжнародним організаціям.

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