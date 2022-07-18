Як отримати статус ВПО, якщо немає реєстрації на окупованій території

Як отримати статус ВПО – внутрішньо переміщеної особи, якщо немає реєстрації на окупованій території.

Про це повідомляє “Апостроф”, передає NNS.

До початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія у лютому 2022 року, статус “внутрішньо переміщеної особи” (ВПО) отримували українці, які виїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей та кримського півострова. З 24 лютого їх побільшало.

З цим статусом українці мають право на отримання допомоги від держави та різних міжнародних організацій. У деяких ситуаціях статус можна отримати без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях.

Як отримати статус ВПО, якщо немає реєстрації на СОТ

Для цього спочатку людині потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адмінпослуг (на час воєнного стану).

Другий крок – надання доказу, який би підтвердив, що людина проживає на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Відзначимо, людині не обов’язково потрібно оформлювати статус “внутрішньо переміщеної особи”, оскільки це є правом, а не обов’язком. Але саме від цього залежать майже всі державні виплати.

Крім того, міжнародні організації раніше виділяли допомогу абсолютно всім, а тапер підтримують лише певні категорії, серед яких є ВПО.

Відповідно до частини першої статті 1 закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ВПО – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Фото: Радіо Свобода

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