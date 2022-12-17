Як отримати соціальну стипендію в Україні – список документів

Отримати соціальну стипендію в Україні можна за оновленим списком документів. Правила набули чинності після 30 листопада 2022 року.

Як передає НСН, про це повідомили на сторінці “Юридичний радник для ВПО” у Facebook.

Коли призначають соціальну стипендію

Так, згідно з Постановою Кабміну від 15.11.2022 № 1320 відповідна стипендія призначається за умови подання:

студентами (курсантами) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” – довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї відповідної допомоги;

дітьми, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – витяг з реєстру територіальної громади, що містить відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (знаходження) особи у населеному пункті пункт на лінії розмежування.

особами, визнаними постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітьми (до закінчення дітьми навчання в такій установі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років). Вони мають надати:

копії посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності або учасника бойових дій встановленого зразка;

довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (знаходження) з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копії довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпечення її проведення та захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або

копії довідки про участь особи у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення;

дітьми, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або померли унаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такій установі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років). Їм потрібно надати:

копії свідоцтва про смерть батька (матері);

копії довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї ветерана війни, що загинув (помер);

довідки з органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Розмір соціальної стипендії 2022

15 липня 2022 року Кабмін ухвалив постанову та підвищив виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти, пишуть Факти.

Розмір соціальних стипендій було підвищено трьом категорій:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

студентів (курсантів) із малозабезпечених сімей.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти:

у віці до 18 років – стипендії збільшуються до 5 891 грн;

у віці від 18 до 23 років – стипендії збільшуються до 5 582 грн.

Для дітей із малозабезпечених сімей:

серед студентів закладів професійної вищої освіти – стипендії становлять 1 335 грн;

серед студентів закладів вищої освіти – 1 770 грн.

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