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Тег:
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Як Каховське водосховище стало пустелею – фото трагічних наслідків підриву ГЕС

Журналіст
Як Каховське водосховище стало пустелею
Національний природний парк "Кам'янська Січ" на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Міндовкілля
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Каховське водосховище перетворюється на пустелю після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Рівень води у Дніпрі впав, від наслідків підриву страждають національні парки та заповідники.

Суспільне Культура зібрало фотографії того, як підрив дамби вплинув на природу, передає НСН.

Поступово перетворюються на пустелю нацпарки “Великий Луг” та “Кам’янська Січ”. На відновлення територій до природного стану — відтворення тваринного та рослинного світу — підуть десятиріччя. Уже зараз підрив ГЕС завдав цим паркам збитків на мільярди доларів.

У річці Дніпро в Запоріжжі впав рівень води після підриву Каховської ГЕС російськими військами

Підрив ГЕС вплинув на обміління Дніпра. На берег у Запоріжжі викидає мертву рибу.

Мертва риба на березі у Запоріжжі

Мертва риба на гіллі біля Дніпра у Запоріжжі

Вода відійшла від острова Хортиця, залишивши, крім мертвої риби, голе каміння.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Запоріжжя

Голе каміння на острові Хортиця у Запоріжжі після підриву Каховської ГЕС

Каміння у Запоріжжі

Російські війська зранку 6 червня підірвали Каховську дамбу. Найбільше постраждала Херсонщина, зокрема й культурні об’єкти: місця археологічних розкопок та будинок-музей Поліни Райко.

Станом на 20 червня було відомо про 21 загиблу людину, зокрема 5 росіяни вбили прицільним вогнем.

Ще новини України: Залишки Каховського водосховища – як зараз виглядають його береги і що з ним буде далі (фото)

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