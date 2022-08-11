Як українці мають готуватися до зими без газу розповіла юристка, дипломатка і радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в інтерв’ю журналістці Олені Трибушній, передає NNS з посиланням на НВ.

Росія хоче використати зимовий період як інструмент тиску на країни Європи, вдається до газового шантажу аби Захід зменшив підтримку України. Як перенесе російський газовий тиск Україна, до чого мають готуватися українці.

«Нам насправді, як на мене, а я не міністр і не прем’єр, здається, що тут треба також іти шляхом ЄС, який зменшує використання газу, обмежуючи споживання на рівні домогосподарств, перш за все, для того, щоб мати можливість зберегти дієвою хоча б частину бізнесу, який працює з використанням газу як енергоносія», заявила Зеркаль.

За її словами, в Україні достатньо газу для побутового споживання, зокрема, для центрального опалення. Вона також зазначила, що в Україні є надлишок хімічних добрив, тому, можливо, для цієї галузі не буде проблематичним, якщо їх обмежать у споживанні природного газу.

«Нам треба визначитись, що в нас є критичним на зимовий період для його проходження з точки зору газу, а що ми можемо обмежити, так само як це роблять зараз європейці», пояснила радниця міністра енергетики.

Зеркаль також звернула увагу на те, що європейські держави встановили обмеження для домогосподарств, щоб вони не витрачали більше газу, ніж їм потрібно.

«Це вже зробили, наприклад, ті ж самі угорці. Вони визначили так звані „полички“, що до такого споживання вартість газу одна, а якщо ви хочете більше, то ваша вартість газу зростає на порядки», розповіла вона.

За словами радниці міністра енергетики, в Україні споживачі платять за газ дуже мало і Рада вже вирішила, що «ми будемо продовжувати платити менше, ніж вся Європа, і ми, дійсно, вдячні, як споживачі, уряду і парламенту, що нам залишають такі ціни».

«Але при тому нам треба бути свідомими, що ми все одно маємо зменшувати використання газу в побуті і заощаджувати, тому що це зараз важливо з точки зору не тільки проходження зими, а і в принципі зміни ставлення до енергоносіїв», наголосила Зеркаль.

Повне інтерв’ю Лани Зеркаль на каналі Є питання.