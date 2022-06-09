Росіяни продовжують красти і не лише пральні машини та холодильники, а й українські пісні.
Мало того, що величезна кількість російськомовних пісень, які багато хто навіть вважав народними, насправді привласнені радянськими авторами та композиторами. Ба більше – в рф крадуть і сучасні хіти українських артистів та намагаються переспівати їх. Особливо жалюгідно це виглядає із відповідним відеорядом.
Нещодавно громадянка рф спробувала заспівати пісню українського гурту Океан Ельзи «Не твоя війна».
У результаті відео її виступу стало мемом – українці висміяли росіянку, яка не могла правильно вимовити слова пісні, навіть після того, як спробувала перекласти текст російською.
@yulia_yulia988 Шо тут проісходіт?😅#україна#гіллякалинпохилилося#україна🇺🇦#українськийтікток#славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦#рек#хочуврек#хочувтоп#тиктокеркомедии ♬ оригінальний звук – Lizard 🦎
Але на цьому насильство над українською культурою не припинилося. У Мережі з’явилася жалюгідна пародія на пісню Кузьми Скрябіна «Мам», яка обурила українського ведучого Славу Дьоміна.
«Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно»,написав Дьомін.
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Переспівати росіяни спробували і пісню Христини Соловій «Тримай», яку також вирішили перекласти російською. Результат «творчого експерименту» росіянки був опублікований у паблиці Дурнєва Боже, яке кончене.
Не менш жалюгідно звучить російська версія пісні SHUM, запозичена в українського гурту Go_A.
«Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка»,співають росіяни.
@gor_sergei Я вже не ведержую просто … Inst: gor_seregei #україна#перемога ♬ оригінальний звук – 𝔰𝔦𝔫𝔦𝔰𝔱𝔯𝔞
Користувачі TikTok також нагадують, що росіяни вкрали в українців музику власного гімну.
@andrewredboy #москва #россия #рек #война2022 #империя #гимнроссии #гимнроссии🇷🇺 #гимнроссийскойфедерации ♬ оригинальный звук – Architector Redboy
Український письменник Юрій Андрухович і колектив Івано-Франківського драмтеатру відновили історичну справедливість. Письменник розповів історію української повстанської пісні «Повстань народе мій», написаній понад 100 років тому. Він наголосив, що мелодія російського гімну була вкрадена в українців, адже вона народилася 1919 року в лавах криворізьких повстанців Української народної республіки.