Росіяни продовжують красти і не лише пральні машини та холодильники, а й українські пісні.

Мало того, що величезна кількість російськомовних пісень, які багато хто навіть вважав народними, насправді привласнені радянськими авторами та композиторами. Ба більше – в рф крадуть і сучасні хіти українських артистів та намагаються переспівати їх. Особливо жалюгідно це виглядає із відповідним відеорядом.

Про це пише НВ, передає NNS.

Нещодавно громадянка рф спробувала заспівати пісню українського гурту Океан Ельзи «Не твоя війна».

У результаті відео її виступу стало мемом – українці висміяли росіянку, яка не могла правильно вимовити слова пісні, навіть після того, як спробувала перекласти текст російською.

Але на цьому насильство над українською культурою не припинилося. У Мережі з’явилася жалюгідна пародія на пісню Кузьми Скрябіна «Мам», яка обурила українського ведучого Славу Дьоміна.

«Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно», написав Дьомін.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Слава Демин (@slavademin_official)

Переспівати росіяни спробували і пісню Христини Соловій «Тримай», яку також вирішили перекласти російською. Результат «творчого експерименту» росіянки був опублікований у паблиці Дурнєва Боже, яке кончене.

Не менш жалюгідно звучить російська версія пісні SHUM, запозичена в українського гурту Go_A.

«Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка», співають росіяни.

Користувачі TikTok також нагадують, що росіяни вкрали в українців музику власного гімну.

Український письменник Юрій Андрухович і колектив Івано-Франківського драмтеатру відновили історичну справедливість. Письменник розповів історію української повстанської пісні «Повстань народе мій», написаній понад 100 років тому. Він наголосив, що мелодія російського гімну була вкрадена в українців, адже вона народилася 1919 року в лавах криворізьких повстанців Української народної республіки.