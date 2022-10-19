Генерал рф суровікін заявив про ухвалення “непростих рішень” на Херсонщині. В ОП відреагували

Новий командувач російськими військами в Україні генерал суровікін визнав труднощі для армії рф на полі бою, зокрема на Херсонщині, і заявив про ухвалення “непростих рішень”.

Як передає NNS, про це він сказав 18 жовтня в ефірі пропагандистського телебачення.

Суровікін поскаржився, що “українська сторона не залишає спроб атакувати позиції російських військ” і “ЗСУ підтягують на передову всі наявні резерви”.

“На Херсонському напрямку склалася непроста ситуація. НАТО вимагає від Києва наступальних операцій ЗСУ на цьому напрямку. Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень”, заявив путінський генерал.

Суровікін також сказав, що російська армія готується до евакуації цивільних жителів із окупованого Херсона.

На слова суровікіна відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він прокоментував скарги російського генерала на “непросту військово-тактичну ситуацію” під Херсоном.

“Сьогодні суб’єкт суровікін публічно зафіксував безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… І вперше усвідомив важливість обов’язкових “непростих рішень”, “негативного наступу”, примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ”, написав Подоляк у Twitter.

Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022

Нагадуємо, міністерство оборони росії 8 жовтня призначило суровікіна новим головнокомандувачем російськими силами, які діють в Україні.

Це було перше офіційне оголошення єдиного командувача для всіх російських сил, що воюють в Україні після їхнього повномаштабного вторгнення в країну 24 лютого.