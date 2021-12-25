Головні новорічні ялинки міст України: яскрава фотопідбірка

Цього року у кожному з обласних центрів новорічні ялинки вийшли унікальними та тішать місцевих мешканців.

24 канал зробив фотопідбірку головних хвойних красунь з різних міст України, передає NNS.

Київ

На Софійській площі в Києві цьогоріч встановили 31-метрову красуню, яку прикрасили 10 кілометрами гірлянд. Вони, як і минулого року, висять довкола неї, наче шатро. Також для прикрашання використали 20 тисяч іграшок, які кілька місяців розфарбовували львівські майстри.

Львів

А ось у Львові цьогорічне головне різдвяне дерево заввишки 17 метрів. Його львів’янам подарував житель села Оброшине Василь Козленко.

Слід зазначити, що в місті розробили нову концепцію оформлення до зимових свят. У ній використали багато ромбів, оскільки саме вони віддавна символізують життя та рід. Цю фігуру можна помітити не лише на орнаментах ялинки, а й у декораціях вулиць.

Вінниця

У Вінниці цьогорічна головна ялинка розташована в центральному парку Леонтовича. Для неї закупили чимало нових іграшок та ілюмінації. Основні кольори оздоблення символу святкування – синій, золотисто-жовтий та срібний. Вони виблискують поміж багатометрових гірлянд.

Луцьк

У Луцьку вже традиційно прикрасили не одну, а “тріо” ялинок на Театральному майдані. На них повісили лише 150 іграшок. Проте святкові красуні все ж виглядають дивовижно, адже їх також прикрасили з використанням двох сотень жовтих гірлянд.

Дніпро

У Дніпрі цього року підійшли до підготовки ялинки вкрай ґрунтовно. Нове штучне дерево купили приблизно за 50 мільйонів. А на встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили ще 12,5 мільйона гривень.

20-метрову красуню прикрасили яскравими помаранчевими гірляндами, а також прозорими й золотими кулями. Дерево стоїть на Європейській площі в центрі Дніпра.

Краматорськ

Оскільки місто Донецьк досі перебуває під окупацією, найбільшу ялинку регіону встановили в Краматорську. Окрім звичайних гірлянд, на ній світяться й червоні банти зі сніжинками. Особливого символізму додають жовті та блакитні вогники, якими сяє дерево.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську головна ялинка заввишки 18 метрів із діаметром 8 метрів. Це штучне дерево обладнана ілюмінацією з програмним контролером. Тому забарвлення сяючого конусу часто змінюється.

Кропивницький

У Кропивницькому цьогоріч найменша та найдешевша ялинка зі всіх обласних центрів. Заввишки новорічна красуня 14 метрів та є штучною. Востаннє дерево оновлювали ще кілька років тому. Проте біля неї обладнали одразу кілька нових фотозон.

Ужгород

А ось головну новорічну красуню Закарпаття встановили на Театральній площі Ужгороду. 15-метрове штучне дерево оздоблене широкими хвилястими смугами гірлянд жовтого кольору. А на верхівці сяє велика сніжинка того ж кольору. Також можна помітити багато білих смужок, які символізують снігопад.

Запоріжжя

Головна ялинка Запорізької області сягає 22 метрів і оформлена вкрай креативно. Адже в прикрашанні орієнтувалися на святкові дерева в європейському стилі. Усі іграшки там нові й коштували приблизно 2 мільйони. Вся її площа виблискує золотими вогниками та білими смугами.

Одеса

В Одесі найбільшу ялинку встановили під мерією – на Думській площі. Вона прикрашена в морському стилі, що цілком відповідає розташуванню міста. Більшість її поверхні вкрита синіми вогниками, між якими прикріплені морські зірки. А знизу на новорічній красуні світяться хвилясті лінії, що схожі на водорості.

Миколаїв

У Миколаєві на Соборній площі встановили велике штучне дерево, яке оздоблене ілюмінаціями у вигляді сніжинок, шапок, бантиків та інших традиційних символів свят. Також більшість її площі вкрита гірляндами різних кольорів. Проте дерево виглядає, так само як торік.

Полтава

Полтавська ялинка, як і в столиці, має велике шатро ілюмінації. Заввишки різдвяне дерево міста приблизно 20 метрів. Головне оздоблення самої ялинки – хвилясті сині лінії, якими обплетена більшість поверхні. А верхівка її прикрашена яскравою зеленою зіркою.

Рівне

У Рівному раніше прикрашали дерева, які ростуть у центрі міста, але цьогоріч вперше придбали штучну ялинку. Окрім цього, купили кілька наборів іграшок, гірлянд, а також інших прикрас. Загальна вартість святкового оновлення міста – 3 мільйони гривень.

Суми

У Сумах основною зміною в ялинці є її розташування. Переважно вона стояла біля обласної адміністрації, проте 2022 рік вона зустріне на Театральній площі. Щодо оздоблення, то вона вкрита яскравою ілюмінацією різних кольорів. Здебільшого вона зелена із синім. Також на ній сяють білі сніжинки.

Тернопіль

У Тернополі головна ялинка також прикрашена 3D-ілюмінацією та постійно змінюється. Заввишки вона 18,5 метра. Також на верхівці виблискує багатостороння зірка.

Харків

У Харкові ялинка заввишки аж 40 метрів. Її нижня частина зелена, а зверху встановлені великі вставки ілюмінації. Ці елементи періодично змінюють колір. Поряд теж встановили чимало декорацій, а також фудкорти.

Херсон

У Херсоні головна ялинка прикрашена переважно ілюмінаціями. На ній велика кількість білих гірлянд, а по краях дерева сяють жовті кулі. Також там інколи вмикають сніжинки та бантики, які світяться.

Хмельницький

У Хмельницькому ялинка вкрита довгими смугами ілюмінацій, які виблискують різними кольорами. Між ними висить багато сріблястих кульок. А ось головною “родзинкою” дерева є зірка на верхівці. Оскільки її проміння хвилясте, прикраса дуже схожа на етнічне зображення сонця.

Сєвєродонецьк

На Луганщині головну ялинку області довелося встановити в Сєвєродонецьку. Вона теж оздоблена великими смугами ілюмінацій. Окрім цього, низ красуні вкритий дзвіночками, совами та іншими прикрасами, які світяться.

Житомир

У Житомирі цьогоріч уже традиційно вирішили прикрасити живу ялинку. Її оздобили жовтими гірляндами, між якими світиться чимало білих куль. Заввишки хвойна приблизно 31 метр, а на верхівці встановлена жовта зірка.

Черкаси

А ось у Черкасах ялинку прикрасили багатьма дрібненькими малюнками з ілюмінацій – цукерками, рукавичками, оленями та іншими. Вони всі висять поміж жовтими й синіми кулями.

Чернігів

Чернігівська ялинка, ймовірно, має найбільше куль поміж усіх інших. Адже вона рясно обсипана жовтими, білими та червоними іграшками різного кольору. Окрім цього, на неї повісили великі повздовжні смуги гірлянд.

Чернівці

У Чернівцях цьогоріч міська влада вирішила придбати нову штучну ялинку. Дерево заввишки 18 метрів рясно вкрили золотистими, сріблястими та білими зірками. Поміж них також багато сніжинок і поздовжніх гірлянд.