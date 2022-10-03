Експерт назвав головні ознаки ядерної атаки. Яка ймовірність удару зараз

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов назвав головні ознаки ядерної атаки, передає NNS.

Є кілька ознак того, що супротивник застосував тактичну ядерну зброю, – на безпечній відстані можна почути віддалений гуркіт, а у вечірній час також побачити відблиск спалаху. Після застосування такої ядерної зброї в небі з’являється хмара у формі гриба висотою до кілометра чи більше

“…Тактична ядерна зброя, вона сейсмічної хвилі практичні не робить, тільки в зонах ураження – в зоні суцільного руйнування, в зоні часткового руйнування. Так, там буде відчуватися ударна хвиля, там буде відчуватися сейсмічна хвиля, і електромагнітний імпульс й спалах буде видно відповідно на певній відстані в залежності від погодних умов”, зазначив Жданов.

Він додав, що зараз після визволення українськими військовими міста Лиман у Донецькій області ймовірність застосування росією ядерної зброї “ще більше знизилася, і вона майже нульова”.

“Якщо не буде, звичайно, вибриків з боку самого путіна”, додав експерт.

Раніше Олег Жданов говорив, що радіус ураження артилерійським ядерним боєприпасом калібру 152-мм становить 15 км.

У кремлі вже багато разів погрожували застосувати ядерну зброю, щоб домогтися бажаного щодо України. Володимир путін 21 вересня знову погрожував світу ядерною зброєю – стверджував, що рф використовує всі засоби у разі “загрози її територіальній цілісності”.

Варто зазначити, що російська влада вважає “своїми” захоплені українські території, а Київ активно займається їхнью деокупацією.

Американське видання The New York Times писало, що глава рф здатен застосувати тактичну ядерну зброю.

США мають чіткий план дій у разі, якщо російська сторона використовує ядерну зброю, і Вашингтон вже приватно “на дуже високому рівні” повідомив москві про ймовірні наслідки.

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