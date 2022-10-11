Для зведення будівель в Україні у різні часи застосовувались різні технології. Експерт пояснив, які будинки можуть витримати ворожі обстріли.

Про те, які типи будинків можна вважати надійнішими за інших в умовах ворожих обстрілів, а які небезпечними, розповідає NNS з посиланням на ТСН.

Які типи будинків можна назвати стійкішими для руйнування, які можуть витримати артудари поблизу та обстріли, а у яких будинках краще не ховатися в підвалах, розказав будівельний експерт Едвард Пухаєв.

Якщо ви живете в будинках побудованих до 1920 року, потрібно мати на увазі, що це цегляні будинки з дерев’яним перекриттям. Через стовідсоткову ймовірність пожежі під час обстрілів обов’язково потрібно залишати такий будинок та спускатися до підвалу, шукати бомбосховище.

Будинки зведені до 50-х років можуть бути як з бетонним, так і з дерев’яним перекриттям. Тут потрібно знати технічні характеристики кожної конкретної будівлі. Тому краще перестрахуватися та залишити такий будинок під час обстрілу. Тим більше більшість з будинків 50-х років будувалися з бомбосховищами, у яких, власне і краще сховатися.

Цегляні радянські будинки 50-80 років та панельні будинки 70-80 років є, на думку експерта, найненадійнішою конструкцією через лавиноподібний тип їх обвалення. Тому у разі тривоги потрібно негайно спустися на середні поверхи таких будинків, а також стежити, щоб між місцем вашого перебування та місцем ймовірного влучення було щонайменше дві стіни (правило двох стін), одна з яких зможе прийняти на себе удар, а друга – «зловить» уламки від першої. Ідеальним місцем є сходова клітка. Підвал – відносно безпечне місце в будинку під час обстрілів, але тільки не в панельних будинках. «Хрущовки» та «брежнівки» вкрай незахищені від обвалів, тому підвали таких будинків можуть виявитися справжньою пасткою для мешканців, що в них ховаються.

Будинки збудовані у 2000-2010 роках переважно цегляні. Конструкція цегляних споруд, збудованих у нульових роках теперішнього століття – непоганий варіант порівняно з панельними будинками, але вони програють в безпеці новобудовам.

Найбезпечнішими будинками експерт вважає новобудови побудовані в період від 2010 року до 2022 року.

Експерт зазначає, що монолітно-каркасні будівлі новобудов найкраще дають раду із захисною функцією. Саме такий тип будівель найбільш розповсюджений у сучасному житловому будівництві. Тому, якщо ви живете у багатоквартирному будинку побудованому після нульових років, ваші шанси, що споруда вціліє, збільшуються. Проте, це не означає, що потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги. І у якому б захищеному домові ви б не жили – це не звільняє вас від обов’язку зважати на міркування безпеки та спускатися до укриття разом із сім’єю та сусідами.

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